Como a Lua nova do dia 16 vai afetar o seu signo, segundo Susan Miller

Mal entramos no último Mercúrio retrógrado de 2020, uma Lua nova chega para causar ainda mais agitação astral. Em Libra, essa Lua enfatiza o potencial da cooperação. Vai iniciar um projeto? Que tal convidar alguém que tem muito a contribuir para participar?

Não é o melhor momento para puxar todas as responsabilidades unicamente para si, mas para pedir ajuda quando necessário e dividir o brilho do sucesso. Solidariedade também é uma das palavras-chave do período. Por fim, para dar aquele up na confiança, também vale à pena caprichar na aparência e investir no que lhe faz bem.

A seguir, reunimos as previsões da astróloga Susan Miller para o fenômeno. Confira:

Áries

A Lua nova causará certo desconforto e, juntamente com Mercúrio, que estará retrógrado desde o dia 13, poderá agravar alguma situação. Você se sentirá deslocada ou forçada a fazer coisas que não gostaria. Tudo vai melhorar a partir do dia 25. Esta última semana promete ser um período de conquistas e intuição aguçada.

Touro

A Lua nova do dia 16 trará novidades profissionais, como projetos e parcerias. Apesar disso, não será um mês fácil. Obstáculos devem aparecer quando você tentar colocar planos em prática. Escute seu cliente, alinhe expectativas, explique o que consegue entregar. Assim, ninguém se arrependerá no final.

Gêmeos

Não se prenda a suposições e garantias na Lua nova do dia 16. Um projeto criativo pode trazer despesas que não estavam no orçamento inicial. Se estiver envolvida em uma negociação complicada, a ajuda de um advogado experiente fará toda a diferença. Para complicar, Marte e Mercúrio retrógrados farão com que a vida se mova mais lentamente durante essa fase.

Câncer

A partir do dia 16, com a chegada da Lua nova, o foco passará a ser a sua casa. Se quiser reformar, trocar móveis ou até encontrar um novo lugar para morar, aproveite. O período será muito favorável. Se achar complicado conciliar essas atividades com o trabalho, permita-se pedir ajuda. Não há nada de errado nisso.

Leão

Com a chegada da Lua nova em Libra, tarefas surgirão e você estará ansiosa para começar a produzir de novo – seu potencial criativo anda poderosíssimo. Mas cuidado para não se deixar abalar demais com possíveis críticas. Antes de ceder completamente às demandas e pressões alheias, aposte na conciliação e no apaziguar dos ânimos.

Virgem

Normalmente, uma Lua nova em Libra estimularia a oportunidade de ganhar mais dinheiro, mas esse não é o caso aqui. Para alcançar algumas metas, será preciso reduzir voluntariamente os gastos nos próximos meses e adiar alguns planos. Mas não se aflija, pois os atrasos serão benéficos. E lembre-se que “depois” não significa “nunca”.

Libra

Um assunto imobiliário deverá causar discórdia entre você e seu par, e o cenário ficará mais tenso perto da Lua nova do dia 16. Por sua vez, Mercúrio retrógrado desde o dia 13 deverá emperrar o progresso em diversas áreas da vida, provocando frustração e retardando um acordo com seu parceiro. Respire fundo e tenha paciência.

Escorpião

Após a Lua nova do dia 16, você terá a chance de fazer uma pausa e analisar suas conquistas deste ano. Também poderá refletir sobre uma negociação que está em fase inicial. Mas, como Marte e Mercúrio estarão retrógrados, contente-se em progredir lentamente.

Sagitário

No dia 16, a Lua nova e o Sol estarão em uma angulação difícil com Saturno e Plutão. Encare isso como um alerta para economizar e controlar os gastos. Como seu bom desempenho no trabalho vem atraindo a admiração dos superiores, esse aperto financeiro parece ser temporário. Continue se esforçando com foco em seus objetivos, pois está no caminho certo.

Capricórnio

Você terá uma boa chance de progredir na carreira na Lua nova do dia 16. Afinal, capricornianos são conhecidos por ter uma alma ambiciosa. Contudo, Marte sugere que tudo que tem acontecido com sua família poderá interferir em sua concentração no trabalho.

Aquário

Ao receber críticas, saiba absorver as partes valiosas do feedback sem deixar que ele o esmague. Evite também competições e pessoas não cooperativas. Mantenha-se firme, pois o estresse e as tensões, ainda que temporários, podem diminuir tanto sua imunidade quanto sua autoconfiança.

Peixes

Mais preocupações aguardam você na Lua nova do dia 16 e, novamente, o foco estará no dinheiro. Somando-se à situação, Mercúrio e Marte ficarão retrógrados até novembro, gerando lentidão e atrasos em alguns prazos. De todo modo, ainda que devagar, você conseguirá progredir.

