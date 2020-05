Para astrologia, a Lua Cheia desta quinta-feira traz fim de ciclos

A fase da Lua Cheia por si só representa intensidade em nossas vidas. Porém, a de hoje (7) tem uma dose extra, já que a mesma acontece no profundo signo de Escorpião. “O sol ainda está em Touro e a Lua Cheia acontece sempre no signo oposto que é iluminado pelo Sol, ou seja, Escorpião”, explica a astróloga Vivi Pettersen. Uma das principais características desse signo é o seu poder de transmutação, desejo que será aflorado para todos com essa Lua.

Para abrir caminhos para qualquer mudança, primeiro será necessário o desapego, que ganha uma forcinha pelo fato de Escorpião ter essa característica. “O céu nos leva a colocar pontos finais para termos novas possibilidades e pessoas em nossas vidas. Por isso, é importante se questionar: O que quer quero da minha vida? O que vai me dar segurança? O que valorizo?”, considera.

Por isso, os próximos dias farão com que você não seja a mesma pessoa de antes. Vivi também ressalta uma celebração importante da religião budista nesta quinta-feira (7). “Com o Festival de Wesak, que representa a ascensão e o renascimento de Buda, é importante colocar em prática um ensinamento do significa de Buda: ser de luz e que nos ensina que todos são co-criadores da realidade. Ou seja, a iluminação está dentro de nós e precisamos jogar luz naquilo que queremos mudar”, aconselha.

Sobre o Sol em Touro, Vivi também explica que vamos sentir ainda mais necessidade de equilíbrio e um certo conforto. “Touro é um signo de materialização, estabilidade, segurança e que rege os prazeres da vida. Quando o Sol está nesse signo, esses elementos ficam mais intensos”, comenta a profissional, que relembra também que todos têm Touro em determinado ponto do mapa.

