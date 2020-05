Horóscopo: as previsões de Susan Miller para maio

Touro

21/4 a 20/5

Uma decisão crucial sobre um relacionamento deverá ser tomada próximo à Lua cheia do dia 7, em Escorpião. O parceiro – seja amoroso ou de negócios – lhe inspira, mas também tem sido crítico a ponto de magoar seus sentimentos. A melhor abordagem é expor suas preocupações. Depois de uma boa conversa, ambos se sentirão melhor. Vênus estará retrógrado a partir do dia 13, o que coloca ainda mais empecilhos na busca por um objetivo. É preciso, mais do que nunca, ter paciência. Também não é indicado fazer qualquer mudança radical no visual. Aguente firme até poder contar com a ajuda de um profissional. A Lua nova do dia 22 beneficia as finanças e dá novas ideias para ganhar dinheiro. O mais recomendado agora é buscar opções e conhecimento em cursos online (há vários gratuitos) ou grupos de discussão temáticos. No dia 27, notícias inesperadas sobre um amigo podem emocionar você.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Um projeto de trabalho que contou com a sua colaboração criativa será concluído durante a Lua cheia do dia 7, em Escorpião. Os resultados serão recebidos com entusiasmo e você deverá colher muitos frutos nos próximos meses – seu bom desempenho não será esquecido. Todo esse trabalho pode consumir muita energia; portanto, descanse após entregá-lo. Experimente não fazer nada, descansar a mente, ver filmes, ler. Vênus estará retrógrado a partir do dia 13, trazendo hesitação para sua vida romântica. Se estiver incerta sobre dar o próximo passo no relacionamento, reflita profundamente. Não é necessário se apressar para chegar à decisão. No dia 22, a Lua nova em seu signo impacta o setor financeiro, mas mostrando opções no cenário atual. Com a ajuda de Urano e Mercúrio, seu regente, o domingo, 24, será um dia repleto de boas notícias profissionais –justamente o que você precisava para renovar forças e ganhar um pouco de inspiração.

Câncer

21/6 a 21/7

Uma poderosa Lua cheia em Escorpião, no dia 7, ilumina seu setor do amor. É uma bela abertura do mês. Para quem namora, esta pode ser a hora de avançar na relação e assumir um compromisso mais sério. As cancerianas casadas devem discutir planos para a família e até entrar no delicado assunto de ter filhos. Saturno anda rondando sua área financeira e faz do dinheiro uma preocupação. Essa tendência se prolonga até julho. Ajustes repentinos em seu orçamento poderão ser necessários. Para maximizar as reservas que possui, busque orientações com um consultor financeiro. A partir do dia 12, Marte percorrerá os signos de água, reduzindo sua ansiedade – alívio nesses tempos atuais. Em Gêmeos, a Lua nova do dia 22 lhe deixará mais disposta para pensar nos próximos passos. Há o risco de projetos relacionados ao lar serem adiados; portanto, faça tudo com muita calma e precisão. Descanse enquanto for possível, pois eclipses em junho trarão mais mudanças.

Leão

22/7 a 22/8

Sua carreira está traçando uma clara linha de ascensão, mesmo que tenha ficado mais discreta nos últimos meses. Sua reputação melhora a cada dia. Com tantas boas notícias no trabalho, é possível que você tenha se distraído com a área pessoal, mas a Lua cheia do dia 7, em Escorpião, voltará sua atenção para um assunto ligado ao lar e à família. Netuno garantirá um resultado gracioso para melhorias na casa e você sentirá um clima de união. A partir do dia 13, Marte estimula um aumento de gastos. Cuidado com empréstimos e compras excessivas nos cartões de crédito. Vênus retrógrado pede uma reavaliação de alguns objetivos. Notícias inesperadas na empresa talvez façam você repensar métodos e o grau de comprometimento com os negócios. Mas vale a pena refletir com calma e não tomar atitudes precipitadas. A Lua nova do dia 22, em Gêmeos, inflamará suas paixões e seus sonhos, aumentando as chances da realização de um desejo.

Virgem

23/8 a 22/9

Este será um mês extremamente importante para sua carreira, mas você só verá resultados no final dele. Pense grande, para além do seu emprego atual. Deixe seu currículo arrumado. No amor, as primeiras semanas também serão ideais para dedicar mais atenção ao par. Afinal, os sentimentos estão fragilizados. Seu parceiro talvez esteja reclamando com frequência que você está muito imersa no trabalho. Explique com delicadeza a importância de se dedicar agora, pois resultados benéficos virão disso. Ao mesmo tempo, questione- -se sobre equilíbrio. Você tem relaxado o suficiente depois de horas em frente ao computador? Após o dia 22, com a chegada da Lua nova em Gêmeos, tire proveito da poderosa energia que estará concentrada no seu setor da carreira. Leve o momento a sério e esteja pronta para arrasar. Além da Lua, o Sol, Vênus e Mercúrio derramarão luz cintilante sobre suas realizações. Não deixe passar essa conjunção e as oportunidades que ela trará.

Libra

23/9 a 22/10

O começo de maio ainda será marcado por questões não resolvidas do último mês, especialmente envolvendo as finanças. Perto da chegada da Lua cheia do dia 7, em Escorpião, sua concentração estará voltada para essa área. Não se desespere, porque as coisas vão se desenrolar. Na segunda quinzena, você deve buscar maneiras de ampliar seu conhecimento. O momento será ideal para começar um curso que já queria fazer faz algum tempo – há alguns gratuitos online. Com Vênus, o planeta do amor, em Gêmeos este mês, você vai sentir a relação esquentar. Faça planos com o parceiro. Pode ser uma viagem para o próximo ano ou algo para um futuro próximo, como ir a um restaurante que vocês adoram assim que for possível. Talvez você até sinta que está preparada para dar o próximo passo na relação. Por outro lado, como Vênus estará retrógrado a partir do dia 13, trazendo reflexão sobre outras relações, você poderá esclarecer algo que estava confuso.

Escorpião

23/10 a 21/11

O mês promete ser produtivo para as escorpianas. Um dos momentos mais especiais será a chegada da Lua cheia no seu signo, no dia 7. Seus sentimentos irão aflorar e você terá vontade de falar sobre eles com o parceiro ou familiares, algo que raramente ocorre. O mesmo pode se dar nas relações de trabalho. Ao expor suas ideias e objetivos, você deverá se destacar. No amor, este não é o momento de assumir mais compromissos ou de tentar dar muitos passos adiante, pois Vênus, o planeta do amor, estará retrógrado a partir do dia 13. As coisas ficarão um pouco confusas nessa seara. Dedique sua energia para desatar nós. Converse sobre brigas antigas, esclareça questões que ainda a angustiam. Não tenha medo de se abrir e ouça o que o outro tem a dizer antes de reagir. Questões financeiras também devem se resolver, especialmente a partir do dia 22, com a Lua nova em Gêmeos. Se houver entrada de dinheiro, dê preferência para quitar dívidas a acertar o orçamento.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua cheia do dia 7, em Escorpião, deixará você muito reflexiva. Querer ficar sozinha não é um sentimento comum para as sagitarianas, mas o começo do mês será marcado pela vontade de se resguardar. Você vai sentir que precisa de um pouco de sossego, e não há nada de errado nisso. Tente combinar com as pessoas que moram com você de respeitar sua privacidade. Com Vênus retrógrado a partir do dia 13, é provável que comece a se questionar sobre algumas decisões a respeito de relacionamentos. Reflita sobre planos que ainda podem ser mudados – sob essa nova perspectiva, é isso mesmo que você deseja? É importante não tomar decisões precipitadas. A situação tende a melhorar com a chegada da Lua nova em Gêmeos, no dia 22. Tudo ficará mais claro e você terá mais certeza sobre o caminho a percorrer até onde quer chegar. Não é hora de pedir demissão, mas sonde o mercado para entender se há opções para depois que a crise aguda passar. Se der, faça contatos.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Você estará se sentindo especialmente sociável durante todo o mês. É estímulo da Lua cheia em Escorpião, que acontece no dia 7. O signo é compatível com o seu, então ajudará a melhorar um pouco seu ânimo. Como não é o melhor momento para sair, fazer festas ou para reunir amigos pessoalmente, combine encontros virtuais. Faça jantar ou drinques e combine um horário para ligação por vídeo. Assim vocês conseguem estar juntos, mesmo separados. Júpiter e Plutão no seu signo garantem boas notícias. Talvez você se apaixone, consiga encontrar o imóvel dos seus sonhos ou tenha uma oportunidade de carreira. É possível que você esteja tendo mais gastos que o normal nos últimos meses, e a tendência é isso continuar. Organize-se ao máximo, veja o que pode cortar e economizar. As conjunções indicam que, em breve, boas oportunidades vão mudar sua situação financeira. Evite fazer transformações radicais ou tomar decisões importantes a partir do dia 13, quando Vênus entrará em movimento retrógrado.

Aquário

21/1 a 19/2

Saturno entrou no seu signo no dia 29 de março e ficará até 1º de julho. Esse período é muito importante e você deve estar sentindo as mudanças acontecendo. Se está frustrada ou insatisfeita com o trabalho, respire fundo. Não é hora de sair correndo, mas comece a procurar oportunidades, a entender melhor como está o mercado. Contate algumas pessoas e deixe–as a par do seu interesse em achar uma nova posição. A Lua cheia do dia 7, em Escorpião, ajuda nessa busca. Você se sentirá encorajada. O momento, contudo, não é de decisões precipitadas, pois Vênus estará retrógrado a partir do dia 13, o que pode deixar as coisas um pouco confusas. Analise bem a situação. Marte também está no seu signo desde março, tornando-a extremamente atraente. Permita–se conhecer pessoas (mesmo que virtualmente), conversar e trocar opiniões. Se sentir uma conexão, combine encontros para assim que for possível.

Peixes

20/2 a 20/3

Marte entrará no seu signo no dia 13, fenômeno que só ocorre uma vez a cada dois anos. O planeta terá uma influência muito forte. Ele dará a você força e sorte para negociações importantes e trará ganhos incríveis para a vida pessoal. A Lua cheia do dia 7, em Escorpião, aguçará seu desejo por conhecimento. Aproveite a disponibilidade de alguns cursos gratuitos e tente reservar tempo na sua agenda para estudar. Vale também ler ou ver filmes que você sempre quis. Vênus, retrógrado a partir do dia 13, dificultará a resolução de questões no trabalho. Tente deixar tudo o mais alinhado possível antes da data. Na Lua nova do dia 22, em Gêmeos, o foco voltará a ser sua casa. Pode ser que você decida fazer uma grande limpeza e reorganizar seu guarda-roupa. É uma boa oportunidade para juntar doações. Afinal, algumas pessoas estão precisando muito agora. Se estiver entediada, vale até pintar uma parede ou fazer pequenas reformas sozinha.

Áries

21/03 a 20/04

Pode parecer estranho pela situação atual, mas este é um momento forte para a sua carreira. A Lua cheia do dia 7, em Escorpião, aumenta seu reconhecimento e acrescenta boas referências à sua reputação. Entretanto, não será agora que você verá recompensas financeiras ou uma promoção. Além do período conturbado, Urano e Saturno estarão em desacordo, dificultando negociações e criando um vão entre as suas expectativas e as ofertas. Vênus, retrógrado a partir do dia 13, não favorece mudanças no visual depois dessa data. No dia 22, a Lua nova em Gêmeos a deixará mais atarefada. Reuniões virtuais serão marcadas às pressas e mensagens vão lotar sua caixa de e-mail. O final do mês trará boas notícias sobre alguém da família. Apesar do ritmo frenético, não deixe de monitorar a saúde e faça pausas para descansar. Lembre-se de cuidar também da saúde mental. Garanta boas horas de sono, porque tudo irá acelerar em junho.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: