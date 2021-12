Horóscopo semanal de 12 a 19/12: A semana será de reflexão

Áries

Sua carreira traz oportunidades de revisão neste período. É chegado o momento de refletir o que faz ou não faz mais sentido para você, o que sua energia deve ou não absorver e seguir. O momento pede muita coerência com seus valores, não esqueça deles nas horas decisivas.

Touro

Semana onde a energia por aí está pesada, mas que algumas situações chegam como chances para tomar novas decisões. Tire os dias para refletir seus próximos passos, especialmente, na vida profissional e criativa. E considere todas as possibilidades de seguir em frente, inclusive as que causam um certo medo no início, mas que podem te surpreender ali na frente. Nada acontece por acaso, siga em frente.

Gêmeos

Algumas boas transformações acontecem para que possamos considerar outros caminhos. Não tenha medo de encerrar ciclos e, tampouco, fazer escolhas. É momento de você pensar um pouco mais em você. Todas as questões que te parecem desafiadoras por agora podem trazer respostas. E nessa correria toda, cuidar da sua saúde se faz necessário nesse momento, tire um tempo para olhar para isso.

Câncer

Seus relacionamentos passam por alguns momentos marcantes essa semana, com a chegada de uma energia um tanto quanto desafiadora, mas que chega para resolver o que é necessário. Você estará mais envolvida com essas questões e por mais que você sinta, é hora de mexer em certas feridas para melhor viver. Relacionamentos ganham uma dose extra de responsabilidade agora, cuide com prioridade.

Leão

Sua rotina essa semana pede responsabilidade com o que é urgente e importante, tudo não dá para fazer ao mesmo tempo. É momento de priorizar aquilo que te fará bem e o que te deixa mais em sintonia com a sua essência – todo o restante não compactua com a sua vida. Lembre-se de olhar com mais carinho para suas necessidades.

Virgem

Com energias confusas essa semana, atente-se melhor para questões que você veja algum sentido em seguir em frente. No trabalho, reflita melhor sobre suas escolhas e onde elas te trouxeram. Seu processo criativo, assim como algumas maneiras de enxergar a vida, passam por mudanças. Acolha melhor essa maturidade em suas decisões.

Libra

Os próximos dias serão cruciais para definir alguns passos a médio e longo prazo. Alguns sentimentos não acolhidos ou resolvidos podem fazer parte do cenário atual, mas trazendo oportunidades para resolver de vez. Não esqueça de agir em prol de você mesma. Para melhorar e evoluir, é necessário se despir de energias que não fazem mais bem.

Escorpião

Os próximos dias podem te oferecer momentos de maior interiorização com o mundo externo, mas que pode ser de extrema valia para um balanço do que deseja no próximo ano. Não precisa estar em todos os lugares ou doar sua energia para todas as pessoas nesse momento. Os dias pedem um pouco mais de calma na mente.

Sagitário

Seu lado mais emocional pede passagem agora trazendo alguns insights de soluções que precisam ser dadas e você vem “jogando para depois”. Não tenha medo de renovar suas crenças ou de trazer novos e valiosos significados para sua vida hoje. Encerre para recomeçar.

Capricórnio

Vênus, que está alocada em seu signo no momento, proporciona uma energia de maior cuidado com as suas questões de ordem pessoal. Tudo que estiver te incomodando ou que não faz mais sentido continuar absorvendo é o momento de renovar. Vênus te mostra o verdadeiro valor das coisas que você tem – e o que não estiver em congruência com a sua energia, é melhor deixar ir.

Aquário

É chegado o momento de analisar o que tem feito mais sentido seguir nesse momento. Algumas oportunidades chegam e se vão justamente para que você busque o que te faz ter valor e o que você encara como sendo valioso para você nesse momento. Reflita com responsabilidade quais são seus objetivos e mude a rota se precisar para que você alcance.

Peixes

Não tenha medo de expor suas ideias, mas esteja preparada para certos debates em relação a elas. Busque argumentos sobre projetos e trabalhos que estejam alinhados com sua essência e o que você acredita. Semana de alguns pontos soltos a serem solucionados, especialmente com um superior. Não tenha medo de seguir seu coração.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)