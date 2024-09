Horóscopo do dia (11/09): as previsões para cada signo nesta quarta

O que os astros reservam para esta terça-feira (10)? A astróloga Vivi Pettersen traz as previsões astrológicas para cada signo. Aliás, hoje, o destaque fica para uma energia de expansão e crescimento que pode impulsionar grandes planos e conexões. Confira:

Horóscopo do dia (11/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: A Lua fica Crescente hoje em seu setor de expansão e crescimento permitindo que você mude alguns pensamentos e atitudes em prol do seu futuro. Você pode se sentir um pouco mais agitada também, procure manter o foco somente no que importa, sem desperdício de energia.

Touro: Hoje é um dia para você adequar melhor a sua rotina aos seus planos para o futuro. Na vontade de percorrer sua trajetória, você pode acabar se perdendo diante de muitas possibilidades. Reserve o dia para mentalizar e refletir sobre o que deseja de verdade.

Gêmeos: Com a Lua Crescente em seu setor de relacionamentos, você sente as energias se expandirem e até algumas boas oportunidades acontecerem. Contudo, dedique-se um pouco mais a cuidar dos pensamentos e das crenças que pairam diante deste setor. Tudo é frequência.

Câncer: A energia desta quarta-feira pede um pouco mais de autocontrole com suas emoções e com o que não é da sua responsabilidade. Na ânsia de querer cuidar de tudo, você pode acabar se esquecendo de si mesma. Proteja seus sentimentos e suas emoções com o mesmo afinco que cuida dos outros.

Leão: Com a frequência da Lua Crescente, você se sente animada com projetos e sua criatividade vai de vento e popa. Uma onda de otimismo te encontra e você pode sim melhorar algumas coisas que estava postergando. É um excelente dia para conhecer pessoas novas e espantar a procrastinação.

Virgem: Hoje, assuntos familiares podem marcar o dia, com algumas pendências e questões importantes para resolver. Mantenha a calma, pois as necessidades podem ser organizadas, sem atropelos. O otimismo em focar na solução é essencial.

Libra: O Sol no campo mais sensível do seu Mapa Astral pode deixar sua energia um pouco mais densa, tendendo a oscilações. Contudo, a energia melhora no decorrer do dia e deixa as coisas com mais foco e disciplina. Vênus em seu signo garante um momento de autodescoberta, permita-se.

Escorpião: A Lua Crescente em seu setor financeiro promove disposição e otimismo em questões voltadas para seus ganhos. Um aumento pode chegar, assim como novas opções de ganhos. Porém, manter-se focada, sem excessos, é crucial neste período.

Sagitário: A Lua em seu signo muda de fase e traz mais energia de expansão e crescimento. Você pode se sentir mais agitada durante esta quarta-feira, mas se souber concentrar essa frequência, há disposição e criatividade de sobra. Aproveite a noite para conectar-se com sua espiritualidade.

Capricórnio: Vênus em seu setor de carreira promove abertura de caminhos e soluções que pareciam bem desafiadoras. Contudo, sua mente estratégica e focada pode te ajudar a se manter em seus planos futuros. Certifique-se de que não está mantendo sua energia no lugar errado.

Aquário: A fase Crescente pode trazer um pouco mais de otimismo aos seus planos futuros. Mantenha o foco e não permita os pensamentos intrusivos. A sociabilidade se faz presente e há chances de uma reviravolta positiva em termos de pessoas, amigos e conhecidos – uma oportunidade importante pode surgir.

Peixes: Sua carreira e propósito profissional tende a ganhar novos estímulos com a fase Crescente da Lua, permitindo que objetivos e planos sejam restaurados e concretizados. Contudo, cuidado com os excessos de energia – não vá além do que pode no momento para não se sobrecarregar.

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

