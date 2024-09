Horóscopo do dia (09/09): as previsões para cada signo nesta segunda

Quais são as previsões astrológicas para esta segunda-feira (09)? A astróloga Vivi Pettersen revela o que os astros reservam para cada signo. O dia favorece o crescimento pessoal e profissional, mas exige equilíbrio e decisões tomadas com consciência. Confira a previsão completa a seguir:

Horóscopo do dia (09/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: A Lua segue em seu setor de expansão e crescimento, trazendo otimismo e vontade de concretizar seus objetivos. Há oportunidades chegando, analise esse movimento como um salto importante para seu momento.

Touro: Com Mercúrio chegando no setor mais positivo do seu Mapa Astral, você revigora sua energia. A criatividade pode ser a chave para suas conquistas no momento. Contudo, cuidado com o excesso de trabalho e responsabilidades, para que não recaia em sua saúde.

Gêmeos: Com a Lua iluminando seu setor de relacionamentos, algumas decisões são extremamente importantes agora para dar caminhos ao seu futuro amoroso. Mantenha a energia em alta, pois há chances de novidades nos romances.

Câncer: A semana começa com a Lua Nova em seu setor de rotina e trabalho diário trazendo algumas indecisões sobre seu futuro e crescimento. Mantenha o equilíbrio e não permita que pensamentos limitantes possam te encontrar. Sua comunicação é renovada e há chances de boas perspectivas ao explorar novos horizontes.

Leão: Com a Lua no setor mais positivo do seu Mapa, você consegue colocar em prática novas e positivas maneiras de se destacar e buscar reconhecimento. Seus romances também passam por renovações e você vai buscar unir o amor com a busca pelo prazer. Entregue-se!

Virgem: com Mercúrio voltando ao seu signo, você sente as energias fluírem melhor, e seus planos e metas finalmente ganham mais concretização. Cuidado com o excesso e com a correria para não afetar sua saúde física.

Libra: Com a energia de Mercúrio chegando em seu setor emocional, você se prepara para ganhar novos rumos a questões sentimentais. Tenha cautela, contudo, com o excesso é possível desequilíbrio emocional. Busque sempre acolher o que sente antes de tomar alguma decisão.

Escorpião: A Lua amanhece em seu setor de finanças e, apesar de algumas dúvidas, você pode optar por seguir de forma intuitiva seus próximos passos. Há chances de crescimento em algo que esteja trabalhando há um tempo, mas cuidado para não entrar em uma vibe de conformismo. Mantenha o otimismo.

Sagitário: A Lua começa a semana em seu signo e promove uma renovação em suas emoções. Tenha cautela com as indecisões e com questões do passado que provocam instabilidades. Utilize o dia para descobrir algo novo e que possa ser incorporado em sua vida.

Capricórnio: Com a energia de Mercúrio em seu setor de expansão e crescimento, você retoma seus planos e consegue dar andamento e soluções em questões desafiadoras utilizando a boa comunicação. Contudo, não tente controlar o que não é possível controlar.

Aquário: Com a Lua em seu setor de sociabilidade, você consegue manifestar bons encontros e networkings com pessoas que podem agregar muito em sua vida. Mantenha o otimismo diante do futuro, mesmo que te pareça incerto. Prepare-se para um movimento e dinamismo que leva a transformações.

Peixes: Com a Lua no setor mais alto do seu Mapa, você consegue manifestar uma energia mais otimista diante do que vem fazendo. Porém, tenha cautela com as dúvidas – deixe fluir o que não pode controlar e use mais da sua racionalidade para tomar decisões importantes, evitando o emocional.

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

