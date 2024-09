Horóscopo do dia (07/09): as previsões para cada signo neste sábado

O que será que os astros reservam para este sábado (07)? A seguir, a astróloga Vivi Pettersen detalha o que cada signo pode esperar do dia. Aqui, os pontos de atenção ficam para Áries, Touro e Gêmeos, que podem precisar lidar com emoções intensas e imprevistos tanto familiares quanto financeiros. Confira:

Áries: Hoje, todo cuidado é pouco com as finanças, que podem receber algum imprevisto ou trazer desafios. A tensão de Mercúrio e Urano promove incertezas. Coloque a paciência como carro-chefe neste sábado para que não perca o controle das situações cotidianas.

Touro: Uma situação inusitada envolvendo familiares ou sua casa pode deixar as coisas esquentarem ao longo do dia. Urano reafirma o compromisso para que você pense mais fora da caixa e considere reaver seus planos. Quanto mais resiste, maior é o desafio. No amor, cuidado com exageros.

Gêmeos: O lado emocional hoje pode falar mais alto. Com a Lua em Escorpião, você sente suas emoções à flor da pele, principalmente em questões do passado que você já determinou um fim definitivo. Controle os impulsos e considere novos planos para o futuro.

Continua após a publicidade

Câncer: Com a Lua em seu ponto positivo do Mapa, você sente as emoções mais intensas, mas seu lado sentimental ganha uma nova energia. Cuidado, apenas, com pessoas e amigos que podem influenciar além do necessário algumas decisões. Controle os impulsos.

Leão: Mercúrio, ainda em seu signo, em tensão com Urano em seu setor de Carreira, traz aspectos desafiadores sobre seus planejamentos profissionais. É importante analisar outras formas de crescer, já que os sinais estão claros de que o caminho é para frente. Não fique onde não te pertence.

Virgem: Ainda sob aspecto de renovação, você tem a oportunidade de seguir com seus planos e suas vontades. Contudo, hoje, uma certa ansiedade pode bater, trazendo a você insights poderosos de como seguir daqui em diante. Não tenha medo de optar por ouvir a sua intuição.

Continua após a publicidade

Libra: Alguma situação não prevista envolvendo amigos ou conhecidos pode te pegar desprevenida. É importante considerar que todos os planos não concluídos tiveram um motivo para não acontecer. Mantenha sua cabeça firme em seu propósito de melhoria constante.

Escorpião: Mercúrio e Urano trazem aspectos desafiadores para seu propósito profissional. Isso mostra que é necessário considerar seus objetivos – seja tirando algo do caminho ou modificando. O importante é estar atenta e presente para não se envolver demais em situações que não dependem só de você.

Sagitário: Um plano de viagem ou de estudo precisará ser revisto, já que imprevistos podem trazer certas instabilidades. Não é momento de questionar, e sim de trabalhar com o que se apresenta. O amor também passam por mudanças, esteja alinhada com o que deseja de verdade e não assuma uma posição só para agradar o outro.

Continua após a publicidade

Capricórnio: O sábado traz uma energia mais arrastada e comprometida, exigindo jogo de cintura para lidar com o que você não pode controlar. Esteja atenta com suas emoções, que podem transbordar também. Tire o dia para cuidar de si mesma e das suas prioridades.

Aquário: Uma questão do passado pode trazer luz a situações de relacionamento no presente. Você pode ter a oportunidade de modificar uma situação, mas não será tão fácil como imaginava. Libere sua energia com foco na melhoria e na evolução, sem continuar repetindo padrões que não são seus.

Peixes: Com a Lua em Escorpião, você pode tirar o sábado para pensar em projetos e planos de expansão a médio e longo prazo, mas tudo se desenrola na medida que você considera também movimentos importantes do dia a dia. O período pede foco na materialização das coisas, cuidado com as ilusões em torno do que se pode fazer.

Continua após a publicidade

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.