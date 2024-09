Horóscopo do dia (06/09): nesta sexta-feira, espere surpresas e mudanças

O que será que os astros reservam para esta sexta-feira (06)? A seguir, a astróloga Vivi Pettersen detalha o que cada signo pode esperar do dia. Aliás, hoje, uma onda de sorte promete beneficiar quase todos (com exceção dos escorpianos, que devem ter cuidado redobrado com o surgimento de instabilidade emocional). Veja a seguir:

Horóscopo do dia (06/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: A Lua segue em seu setor de relacionamentos e, em parceria com Mercúrio, promete animar as emoções trazendo oportunidades positivas para o seu dia. Use e abuse da criatividade para sair da mesmice.

Touro: Sua rotina pode trazer benefícios hoje, como uma agilidade no trabalho ou uma atividade que pode ser prazerosa em executar. Em bom aspecto, Mercúrio promove boas conversas e direcionamentos positivos para assuntos familiares e domésticos.

Gêmeos: Lua em boa posição com Mercúrio ativa seu lado comunicativo e expansivo, trazendo boas oportunidades para expandir seu trabalho e suas atividades. No campo amoroso, novos envolvimentos prometem agitar suas emoções.

Câncer: A Lua Nova ainda em seu setor familiar traz harmonia e equilíbrio de situações que pareciam não ter soluções. A boa sintonia com Mercúrio pode trazer, ainda, possibilidades financeiras positivas, com novidades e movimentos importantes para elevar seus ganhos.

Leão: Mercúrio em seu signo ainda traz boas energias com a Lua Nova em Libra promovendo conversas que trazem novidades. Não desperdice nenhuma oportunidade no dia de hoje – elas podem trazer insights poderosos. Os astros ainda promovem bons aspectos para dar andamento em estudos.

Virgem: O astro lunar ainda promove movimentos importantes para o seu lado financeiro. Uma novidade ou oportunidade pode trazer novos caminhos para seus ganhos. O bom aspecto com Júpiter oferece, também, importantes movimentos na carreira.

Libra: A Lua segue em seu signo e traz emoções à flor da pele. Contudo, com o bom aspecto de Mercúrio, a vibe favorece ainda diálogos enriquecedores e dinamismo no trabalho. Aproveite o dia elevando sua energia, pois a noite promete novidades.

Escorpião: Com a Lua permanecendo em seu setor emocional, o seu equilíbrio sentimental fica mais instável. É importante analisar o que sente para que consiga identificar os gatilhos que te impedem de vivenciar o que precisa. Dê um tempo para você.

Sagitário: Com Júpiter em bom aspecto com a Lua e Mercúrio, a sexta pode ser mais animada do que imagina. Porém, cuidado com exageros, excessos e sentimentos confusos e de possessividade. No trabalho, a relação com colegas e parceiros pode trazer boas surpresas.

Capricórnio: A Lua Nova brilha em seu setor de carreira e pode trazer uma sexta-feira de surpresas. O reconhecimento por um esforço pode ser recompensado. Alguns sinais e respostas das suas dúvidas profissionais podem começar a trazer mais respostas.

Aquário: A sexta-feira fornece uma energia de crescimento, com grandes chances de promover novidades para o seu futuro. Não tenha medo de arriscar e de tomar decisões baseadas em suas escolhas. Assuma seu papel no mundo, sem medo do que vem pela frente.

Peixes: Você pode se sentir mais motivada a promover mudanças significativas no dia de hoje. Foque em querer resolver o que é necessário para você mudar. Mesmo com sentimentos à flor da pele, você consegue direcionar e transmutar para melhor suas energias.

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

