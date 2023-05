Horóscopo de junho: De olho nos próximos passos

Horóscopo de junho, mas já? Pois é, astrologicamente já tínhamos uma ideia de que 2023 passaria rápido: o ano é regido pela Lua e suas quatro fases, ou seja, as transformações e mudanças foram (e serão) ágeis para todos nós. Este mês, podemos esperar um certo “balanço” do que rolou no primeiro semestre, para que possamos começar a segunda parte de maneira mais atenta.

Logo no dia 5/6, com a entrada de Vênus em Leão, energias intensas relacionadas ao nosso “eu” voltam as prioridades para o autocuidado. O planeta do amor encontra seu parceiro astral, Marte, que já está em ondas leoninas e promete colocar os relacionamentos em harmonia.

Já Mercúrio e Júpiter no signo de Touro trazem discernimento e determinação nos resultados: a comunicação se mantém séria e racional, mas Júpiter oferece um aspecto de sorte para quem não tem medo de passar por instabilidades. O melhor que podemos fazer é manter a energia alta e a crença na construção.

Saturno, que recém-chegou em Peixes, faz seu primeiro movimento retrógrado do ano e nos oferece um período de revisão de ideais. Ele coloca na linha de frente como temos lidado com os nossos objetivos de vida. Estamos sendo coerentes? Ou apenas reproduzindo o que vimos por aí?

Por falar em retrogradação, Plutão, que já está neste modo desde maio, volta para sua última temporada em Capricórnio antes de embarcar em Aquário, onde fica por 20 anos. Este retorno astral vai realinhar os propósitos de todos os signos, além de questionar se “é isso mesmo que a gente quer da vida”. Prepare-se para retomar assuntos de maneira definitiva.

Por fim, no dia 21/6, a entrada do Sol no signo de Câncer coloca as nossas sensibilidades e a intuição à flor da pele. É hora de sermos mais responsáveis com os nossos sentimentos, relacionamentos e família. Entregue-se a isso. O que virá pela frente é a consequência exata da confiança que você tem na vida.

Horóscopo de junho para cada signo

Gêmeos: O Sol brilha por aí por quase todo o mês, te dando a chance de renovar sua energia e poder pessoal. Para completar, Vênus promove oportunidades de trabalho, comunicação e exposição. Não perca nenhuma possibilidade, porque há ótimas chances de aumentar seus ganhos e reconhecimento. Viagens curtas são favorecidas para reequilibrar a sua vibração.

Câncer: Junho é um período de revisão e, se souber utilizar melhor essa chance, poderá ter insights poderosos sobre seu novo ciclo que chega no dia 21. Relacionamentos estão em foco, com a probabilidade de retorno de situações e pessoas para que você consiga seguir de vez o rumo da sua felicidade.

Leão: Vênus chega chegando no dia 5 em seu signo, trazendo renovação de autoestima e autocuidado. Você ficará mais engajada com as suas prioridades e será reconhecida por isso. O amor também está no ar, com oportunidades e/ou harmonia das relações já existentes. Cuide-se de dentro para fora.

Continua após a publicidade

Virgem: Plutão retrógrado coloca assuntos profissionais à prova. Você pode sentir-se confusa com os rumos que vem tendo na carreira, mas fique tranquila para não agir de forma precipitada. As relações também são postas em xeque a partir de situações que vão exigir um pouco mais de paciência. Maturidade é o caminho.

Libra: Navegar em novos e bons mares pode te trazer certa ansiedade para ver as coisas acontecerem mais rápido. Mas, lembre-se: o barco, mesmo devagar, está em movimento. No final de junho, uma renovação energética em sua carreira te proporciona reconhecimento e mais responsabilidade.

Escorpião: Este é um mês que te deixa mais ligada aos compromissos afetivos. Há grandes chances de assumir algo sério — mas não se jogue sem levar os valores próprios junto. Assumir o que sente e a sua intensidade podem ser grandes passos para você chegar no seu máximo potencial, em todas as áreas da vida.

Sagitário: Neste mês, assuntos familiares ganham força e podem exigir de você um pouco mais de comprometimento com as circunstâncias. Por outro lado, incentivado por Plutão, o planeta da regeneração, você tem a chance de resolver pendências em prol das novas aventuras que estão por vir. Não tenha medo!

Capricórnio: Retrógrado, Plutão retorna ao seu signo para um gran finale e te convida a colocar na balança as suas escolhas. É o momento perfeito para você deixar ir o que precisa e abrir-se, finalmente, para o novo. Alguns desafios podem acontecer, mas que trazem respostas e outros caminhos possíveis para trilhar.

Aquário: Escolhas cruciais tomam conta dos seus dias neste mês, graças a influência de Plutão. Amores do passado e situações que pareciam adormecidas ganham forma, não para te assustar, mas para te fazer usar melhor o seu discernimento do que fica e o que segue. Na carreira, novos ventos sopram para uma recuperação financeira.

Peixes: Este mês, você sentirá o peso de algumas atitudes que vem tomando neste primeiro semestre. Essa cobrança vem com Saturno retrógrado no seu signo, mas isso também te traz força e coragem para tentar o que estava receosa, por exemplo. É um período de “vai com medo mesmo” — e você terá sucesso se fizer isso.

Áries: Junho te convida a revisitar escolhas feitas nos últimos meses. É o universo te dando novas chances caso queira realinhar algum trajeto. Assuntos profissionais trazem mudanças em sua vida, assim como a família. Não se preocupe que Vênus em seu paraíso astral te deixa bem consigo mesma para lidar com tudo.

Touro: Mercúrio, Júpiter e Urano em seu signo te sobrecarregam diante de decisões, mas junho apresenta novos rumos. Há crescimento e possibilidades na vida profissional: siga seu coração. Algumas respostas para sua vida amorosa estão nas vivências passadas, as tenha como lição, não como a resposta definitiva.