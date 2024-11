Horóscopo de dezembro: as previsões para cada signo neste fim de ano

Antes que a icônica Simone cante aos quatro cantos que então é Natal, segure firme que essa última banda de 2024 promove desafios e aprendizados — mas também oportunidades de criar espaços para que 2025 chegue chegando. Confira a energia de dezembro e o horóscopo para cada signo a seguir!

O que esperar do começo de dezembro?

Logo no dia 1º, uma Lua Nova em Sagitário promove um encontro de energias importantes entre a nossa vontade de expansão e o otimismo, que andou abalado nos últimos meses. Com isso, podemos esperar um mês de reviravoltas.

Um pouco adiante, no dia 6, com Marte retrógrado em Leão, nossa paciência será testada e nos veremos em um momento importante para entender que nem tudo merece nossa energia e concentração.

Com a chegada de Vênus em Aquário se encontrando com Plutão, no dia 7, prepare-se para uma possível mudança brusca nos relacionamentos.

Casais que já não vêm se entendendo há tempos podem optar pelo término, da mesma forma que solteiros podem ser surpreendidos com um novo amor. As possibilidades estão todas abertas. Ainda no dia 7, Netuno deixa o modo retrógrado em Peixes e um ar de mais materialidade e realidade chega para ficar.

Assuntos delicados chegam na metade de dezembro

O dia 15, com o fim do último Mercúrio retrógrado de 2024 e mais uma Lua Cheia em Gêmeos, dá andamento a assuntos ligados à comunicação, papelada jurídica, contratos e trabalho no geral. No dia 22, é a vez do Sol fazer morada no signo de Capricórnio, oferecendo uma seriedade maior aos assuntos da vida e do que tange a segurança.

Mas o mês ainda não acabou. Bem no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, uma tensão entre Júpiter e Saturno (planetas que estavam unidos no nascimento de Jesus Cristo, justamente o que chamamos de Estrela de Belém), pode promover tomadas de decisões fortes e concentradas no que se refere à estabilidade.

Fique atenta pois será possível acompanhar o acontecimento de algo grandioso, algo que mexa diretamente com as nossas estruturas. Feliz dezembro para nós!

Horóscopo do mês de outubro para cada signo

Sagitário 22/11 a 21/12

Netuno volta a trazer mais clareza a assuntos familiares e domésticos, mas a tensão entre Júpiter e Saturno deixa claro que algumas coisas precisam de mais estrutura e responsabilidade para os próximos passos. Com o Sol e a Lua Nova em Capricórnio no fim do mês, há possibilidades de ganhos extras.

Capricórnio 22/12 a 21/1

O mês começa com um balanço emocional. Não deixe coisas mal resolvidas para trás — dezembro deve trazer soluções para você. Vênus abre espaço para mudanças intensas e significativas. Mas é o Sol chegando junto com a Lua Nova que vai promover e oferecer as melhores decisões.

Aquário 21/1 a 19/2

O último mês do ano traz novidades e imprevistos, deixando você com a dura missão de refletir sobre o que quer fazer, ser e ter no próximo ano. Marte fica retrógrado nos relacionamentos, deixando as energias à flor da pele. Vênus chega e oferece grandes recomeços no amor. Júpiter vem com novos caminhos profissionais.

Peixes 20/2 a 20/3

É hora de mudar a forma como os piscianos encaram responsabilidades familiares. Sua rotina pode ter altos e baixos e é importante, por isso, não tentar resolver o que não está sob seu controle. No fim do mês, aceite as mudanças e procure formas alternativas de encontrar a sua estabilidade.

Escorpião 23/10 a 21/11

Dezembro já começa bem com a Lua Nova nas finanças dos escorpianos, mas melhora ainda mais no meio do mês com o fim do Mercúrio retrógrado. Mudanças importantes no setor da família podem mostrar novos caminhos. Nos relacionamentos, chegou a hora do tudo ou nada nas decisões do coração.

Áries 21/3 a 20/4

A Lua Nova cria conexões, sobretudo no que diz respeito ao crescimento profissional. O meio do mês traz alívio a questões emocionais. Com o fim de Mercúrio retrógrado e o Sol no seu setor de carreira, os arianos ficam prontos para um despertar ainda mais intenso de seus propósitos.

Touro 21/4 a 20/5

Os taurinos terão acesso a novas e prósperas possibilidades este mês, uma vez que os caminhos se abrirão com a Lua Nova. Vênus chega ao seu setor de carreira, encontra Plutão e aumenta as possibilidades de novo e intenso capítulo em sua vida. Viagens e novos conhecimentos te darão um gás.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Marte ficará retrógrado na área de comunicação dos geminianos — ou seja, todo cuidado é pouco para não se estressar com coisas pequenas.O fim de Mercúrio retrógrado pode trazer andamento em parcerias importantes. A Lua Cheia no seu signo promoverá uma reviravolta em decisões e caminhos.

Câncer 21/6 a 22/7

O trabalho ganha novos ares já no início do mês, mas convém cautela com contratos e acordos firmados. Marte fica retrógrado nas finanças e pede atenção e jogo de cintura com ganhos e gastos. No amor, mudanças significativas marcam um novo período de romance na vida dos cancerianos em dezembro.

Leão 23/7 a 22/8

O mês dos leoninos começa com possibilidades e caminhos abertos, principalmente em relação à criatividade e ao trabalho. Contudo, Marte retrógrado promove uma reviravolta e pede cautela e paciência com aquilo que você não pode controlar. Os relacionamentos entram em um período delicado: é hora de ressignificar os afetos.

Virgem 23/8 a 22/9

Dezembro começa à flor da pele, com emoções agitadas para os virginianos. No meio do mês, parcerias importantes podem trazer mais segurança aos seus planos. A união da Lua Cheia e uma tensão entre Júpiter e Saturno vão exigir de você um olhar mais verdadeiro e sincero sobre planos futuros.

Libra 23/9 a 22/10

Vênus chega ao paraíso astral dos librianos e promove mudanças e movimentos importantes e intensos, sobretudo no trabalho e no romance. A Lua Cheia no meio do mês mexe diretamente em questões de crescimento e expansão. É hora de recalcular a rota para caminhos mais estáveis e maduros.

