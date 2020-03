Horóscopo da semana: seja mais objetiva

Começamos a semana com uma Super Lua no signo de Virgem. Já o Sol segue em Peixes, o último encontro do zodíaco antes do início do novo ano astrológico, que se começa no dia 20. “Durante essa fase, precisamos fazer um esforço emocional para ter empatia e prestar serviço às pessoas, mantendo também os pés no chão”, explica Serena Salgado, astróloga do Astrocentro. Se bem absorvidas, as energias dessa Lua podem nos deixar mais amorosos, gentis, diplomáticos e espirituais. Ela também favorece o autocuidado e a organização.

Mercúrio, que andava retrógrado, volta ao seu movimento direto, pondo um ponto final nas complicações que causou até aqui. As coisas voltam a fluir, sobretudo nas comunicações.

Na terça-feira (10), a Lua transita para Libra, favorecendo a diplomacia. A partir da quinta, tudo fica um pouco mais intenso com a passagem do satélite para o signo de Escorpião. Mas o final de semana será ideal para viajar e curtir diferentes ares.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Aproveite as energias da Lua em Virgem e do Sol em Peixes para se organizar e resolver pendências. Busque também ajudar alguém próximo que estiver precisando. Bom momento para cuidar da saúde ou buscar atividades terapêuticas. Nos dias 12 e 13, o emocional pode sofrer um desequilíbrio, cuidado. O fim de semana será bem propício para viajar.

Touro

A Lua em Virgem mexe com seu lado social e planejamentos que você pode ter feito para o futuro. Não tenha medo de se abrir para novas experiências, mas não deixe também de ser objetiva. Nos dias 10 e 11, ainda que seja o meio da semana, tente fazer algo divertido. O final de semana, por sua vez, é melhor apostar na introspecção.

Gêmeos

A energia do Sol em Peixes mexe com seu profissional. Sem tirar os pés do chão, demonstre mais seu lado criativo no trabalho e concretize planos. Talvez seja preciso um pouco de quietude se quiser que tudo aconteça. No final de semana, foque nas questões afetivas pois brigas podem surgir. Atente-se às suas necessidades emocionais.

Câncer

A Lua em Virgem pede que fique em alerta para não cometer exageros emocionais. Procure concentrar as energias em reflexões e estudos. A espiritualidade se intensificará, influenciando suas ações ao longo da semana. Se precisar resolver questões do lar, aja de maneira diplomática.

Leão

Deixe de lado a postura impositiva e acelerada e ouça mais seu coração para expressar seus anseios e verdades. Dedique também um pouco do seu tempo para fazer algo útil para as pessoas queridas. Financeiramente, mantenha o foco e a disciplina. Alguns conflitos podem surgir na área familiar, portanto tenha cuidado.

Virgem

Tire um tempo para analisar o que realmente importa em sua vida afetiva. A Lua em seu signo pede atitudes mais assertivas, balanceando sua dedicação a si e ao outro. Preste atenção às conversas e livros que ler durante a semana, pois poderá obter informações valiosas. No final de semana, a tendência é quietude.

Libra

A energia dos astros em signos de água fortalece a espiritualidade. Não hesite em buscar respostas para aquelas questões de seu inconsciente e preste atenção aos sinais que surgirem em seu caminho. Mas mantenha o pé no chão e ponha a mão na massa, pois não é só de sonhos que se vive. A Lua em seu próprio signo nos dias 10 e 11 pode lhe deixar mais emotiva.

Escorpião

Com a sensibilidade aflorada pela Lua cheia, as escorpianas devem investir no fortalecimento do lado espiritual. Talentos e ideias também estarão fluindo melhor, o que pode render bons frutos. Não deixe de aproveitar suas amizades e participar dos possíveis projetos que surgirem.

Sagitário

A Lua cheia da segunda cai em seus setores profissionais e familiares, o que torna indispensável ter pé no chão e sensibilidade. A partir da quinta, opte pelo recolhimento. Mas não se preocupe, ele será breve, uma vez que, transitando para seu signo, a Lua tornará seu final de semana muito propício para a diversão.

Capricórnio

Com disciplina, você conseguirá deixar algumas limitações para trás. Ao mesmo tempo, será necessário ter uma postura mais empática com as pessoas ao seu redor. Ao transitar para Escorpião, a Lua favorece a criação de alicerces para o futuro. No final de semana, seja mais seletiva ao escolher o que fará.

Aquário

A Lua cheia traz força e energia que devem ser canalizadas na organização prática de sua vida. O fenômeno também afeta sua área financeira, iluminando quais caminhos devem ser seguidos para atrair o que deseja. A partir do dia 14, aproveite a companhia de suas amizades. Que tal uma viagem?

Peixes

Hora de descobrir quais precisam ser seus próximos passos na área afetiva. É preciso sair do mundo dos sonhos e tomar uma atitude. Caso já esteja em uma relação, avalie o que é necessário para melhorá-la. A Lua cheia irá aflorar suas emoções, por isso trabalhe sua espiritualidade para enfrentar a fase. Exercite também o autoconhecimento, focando principalmente no que deseja para o futuro.