Como a Lua Cheia do dia 9 afetará seu signo

A segunda semana de março começa com uma Lua cheia no signo de Virgem, coincidindo com o fim do Mercúrio Retrógrado. A seguir, a astróloga Susan Miller revela o que aguarda os signos durante o fenômeno. Confira:

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia do dia 9 poderá trazer a conclusão de um projeto. Cada detalhe importa; entregue um trabalho bem caprichado. Um sonho profissional também está em vias de se concretizar. Procure manifestar suas opiniões e sua visão sobre o futuro da empresa, pois elas lhe renderão frutos como um aumento ou uma promoção. Agora, se está buscando outro emprego, talvez leve um tempo até que as coisas se ajeitem.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua cheia do dia 9, em Virgem, ilumina seu setor do amor verdadeiro, prometendo um dos momentos mais encantadores e românticos de seu ano. Talvez você faça uma viagem para um lugar mais distante e conheça pessoas bem interessantes. Caso já esteja em um relacionamento estável, encontre uma maneira especial de celebrar com seu par.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua cheia em Virgem, também no dia 9, trará o desfecho de um plano ligado ao lar, seja uma mudança, reforma ou novidades emocionantes sobre um familiar próximo. A vida social promete ser agitada.

Câncer

21/6 a 21/7

Viagens ocuparão sua agenda no dia 9, durante a Lua cheia em Virgem, possivelmente para a conclusão de um acordo comercial. Talvez você tenha que assinar papeis com um cliente e será melhor fazer a negociação cara a cara.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia do dia 9, em Virgem, encerrará uma questão financeira. Talvez você receba aquele aumento que pediu há algum tempo ou o pagamento por um serviço prestado.

Virgem

23/8 a 22/9

Saturno garantirá que sua união permaneça sólida, ao passo que a Lua cheia do dia 9 trará a realização de um grande desejo. Já o perfeito alinhamento de Vênus e Urano em Touro favorecerá as solteiras, que poderão encontrar alguém especial.

Libra

23/9 a 22/10

Na Lua cheia do dia 9, você e seu parceiro deverão receber ótimas notícias. Se estiver solteira, fique ligada, pois poderá surgir alguém muito interessante no trabalho.

Escorpião

23/10 a 21/11

Já a Lua cheia do dia 9, em Virgem, iluminará seu setor de amizades e diversão. Prepare-se para ser convidada para festas, shows e outros eventos com amigos.

Sagitário

22/11 a 21/12

Com a Lua cheia do dia 9, em Virgem, você poderá receber um aumento, bônus ou uma promoção como reconhecimento pelo seu trabalho. Isso irá impulsionar sua vida profissional e motivá-la ainda mais a se empenhar na carreira.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia do dia 9, em Virgem, na sua casa de viagens e acordos internacionais, favorece a conclusão de um grande projeto que, graças a Saturno, terá resultados duradouros. Problemas com passaporte ou vistos devem ser resolvidos facilmente. Você vai conhecer lugares diferentes e fazer amigos de outros países.

Aquário

21/1 a 19/2

Na Lua cheia do dia 9, procure cuidar de problemas de saúde, sejam eles físicos ou mentais. Se está negociando benefícios com sua companhia, as conversas serão excepcionais. Financeiramente, Março será fantástico.



Peixes

20/2 a 20/3

No dia 9, a Lua cheia em Virgem iluminará seu setor de comprometimentos. É provável que decida levar o relacionamento mais a sério ou feche um acordo de trabalho.

