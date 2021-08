Horóscopo semanal de 29 de agosto a 04 de setembro: Razão X Emoção

A semana começa com a Lua na fase cheia passando para a minguante nos signos de Gêmeos, Câncer e Leão. A razão vai disputar atenção com suas emoções. Uma vai querer provar para a outra que é mais importante… E agora, Aline?

Eu te digo: se você cair nessa armadilha, quem vai se dar mal é você. E o motivo é bem simples: não existe vencedor nessa disputa. Ambas são importantes. Seu tema de casa nos próximos dias é fazer as duas se tornarem amigas, pararem de competir e se tornarem aliadas.

Como? Com uma tomada de decisão. O caminho é sentir primeiro para depois pensar no como realizar. Sinta se faz sentido para você, se você fica bem, para somente depois analisar os fatos, ver a viabilidade, cogitar a ideia… Entendeu?

Mercúrio, o grande mensageiro dos Deuses, passa a transitar no signo de Libra, regido pela Deusa do Amor. Que tal ajustar sua comunicação para ela ser mais amorosa, amistosa e justa? Essa configuração ressalta a necessidade de cultivar a harmonia na sua forma de se expressar, de negociar e compartilhar ensinamentos.

Mais para o final da semana, seremos convidados a refletir sobre verdades, às vezes indigestas, porém necessárias para assumirmos que é hora de parar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras. Cuidado com o apego. É hora de soltar o passado e seguir em frente.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A semana estimula você a ser mais diplomática, sensível aos sentimentos das pessoas que a cercam. Sua família pode estar sentindo a sua falta, que tal dar aquela atenção a eles? Visitar ou ao menos fazer aquela postagem no grupo de WhatsApp? Ótima semana para trocar ideias no trabalho e fazer elas acontecerem. Estará com magnetismo forte para atrair parcerias.

Touro

Falar é uma boa maneira de fazer a catarse do que se passa em seu coração. A configuração astral da semana incentiva você a rever sua família, conversar e acreditar mais em si mesma. Existe dentro de você uma pessoa capaz de voar longe, e a energia do céu estará a seu favor. Aproveite para organizar sua casa, torná-la mais bonita e agradável.

Gêmeos

Nesta semana você pode perceber oscilações no seu humor, o que vai se manifestar no seu jeito de falar. Pode, em alguns momentos, estar mais racional, focada em fatos; em outros momentos, pode se surpreender ao estar mais emotiva, sensível ao que se passa ao seu redor. Em outros, extremamente diplomática e analítica em relação aos acontecimentos. Tudo certo, ok? Vai passar.

Câncer

Muito alerta às suas emoções, pois elas estarão à flor da pele – e isso pode acabar turvando a sua visão sobre o que está de fato acontecendo. Evite tomar decisões no calor de uma discussão ou no auge da sua tristeza em relação a algo ou alguém. Do contrário, pode perder ótimas oportunidades de negócios. Que tal dar aquela repaginada na sua casa? Topa?

Leão

Você pode se perceber mais comunicativa nesta semana. Além de estar mais atenta à sua família, às pessoas que ama, que estão ao seu redor. Pode oscilar entre se sentir mais emotiva e extremamente racional. Evite tomar partido entre a razão e os sentimentos. Busque aliar ambos ao tomar decisões. Final de semana promete. Você estará com tudo. Aproveite.

Virgem

Alerta: com a configuração astrológica da semana, em alguns momentos você pode sentir que perdeu o chão sob seus pés e isso tornar seu dia a dia mais tenso ou ansioso. Calma. Trata-se apenas de uma fase. Caso se esqueça de quem é, busque nos álbuns de fotografias antigas sua base. Honre sua origem e se reconecte a ela. Tudo ficará bem no final.

Libra

Mercúrio, planeta regente de Gêmeos e Virgem, passa a transitar no seu signo, e isso influenciará em sua maneira de se expressar. Você pode notar que em alguns momentos estará mais objetiva e em outros confusa, querendo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Dica: anote o que precisa ser feito, se organize, espalhe isso na sua semana e basta seguir.

Escorpião

Segredos podem ser revelados a partir de uma conversa ou encontro com familiares… Esteja aberta a olhar para seu passado e aprender com erros para acertar no presente, que vai se refletir no seu futuro. Ser verdadeira consigo mesma é o primeiro passo para a vida destravar, voltar a fluir. Trabalhe sua autoestima, não deixe que ninguém destrua seus sonhos.

Sagitário

Os astros nesta semana incentivam a aprender, estudar, ler livros, fazer cursos, trocar conhecimentos em roda de debates… Você pode se perceber mais impulsiva que o normal. Tome cuidado para que atitudes impensadas não levem você a se arrepender depois. Ótimo momento para visitar sua família, conhecer lugares da sua origem. Prepare-se para revelações.

Capricórnio

Eita que a semana vai fazer você passar por momentos onde vai se desconhecer! Isso porque poderá estar mais falante que o normal, mais sensível e, ainda, buscando o melhor para si e seu negócio de uma forma surpreendente. Te digo: invista em você, cuide dos seus, converse com quem pode agregar e se permita brilhar! Você pode e merece!

Aquário

Nossas origens são a base para desbravarmos o mundo. Negligenciar nossas heranças familiares e não acolher nossos ancestrais trava a vida. A semana pede para olhar o passado e encontrar nele soluções que irão te levar ao futuro. Converse com parentes, permita-se revisitar sua história para dar seu próximo passo.

Peixes

O diálogo é a melhor solução. Tire suas dúvidas sobre o que as pessoas realmente querem dizer ao falar algo. Você é ótima em interpretar as pessoas, já percebeu isso? Cuide da sua energia, pois sua sensibilidade estará acentuada. Trabalhe sua autoestima, se posicione, ouse dizer não ao que não quer para si. Ótimo momento para estar em família e descansar.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br