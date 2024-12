Cortar o cabelo na Lua crescente faz os fios crescerem mais rápido?

Quantas pessoas não deixaram de cortar o cabelo em tal dia com medo de demorar a crescer? Justamente por isso, existe uma enorme expectativa durante o período de Lua Crescente, quando é estabelecido que, ao cortarmos as madeixas neste fase do astro, os fios irão crescer de forma mais forte e saudável.

“Na astrologia, a Lua crescente simboliza expansão, desenvolvimento e energia de crescimento. Esse é um período ideal para impulsionar tudo o que você deseja que avance ou se desenvolva mais rapidamente”, diz a astróloga Sara Koimbra.

Além disso, essa fase lunar estimula o fortalecimento e a regeneração, sendo perfeita para quem deseja não apenas acelerar o crescimento, mas também revitalizar os cabelos. É sempre interessante alinhar práticas como essa com suas intenções pessoais e, se possível, associar a rituais ou cuidados que promovam bem-estar e autoconfiança.

Confira agora alguns significados e recomendações da astróloga acerca da relação entre os nossos cabelos e a Lua:

Lua Nova

Período de renovação e novos começos. “É o momento ideal para cortes radicais, mudanças de visual ou começar um novo ciclo capilar, como tratamentos para queda ou renovação do couro cabeludo. Simboliza deixar o antigo para trás e abrir espaço para o novo”.

Lua crescente

Essa fase é ideal para crescimento e desenvolvimento. “Perfeita para quem deseja que o cabelo cresça mais rápido e com mais vitalidade. Também é um bom momento para hidratações e tratamentos que fortalecem os fios“.

Lua cheia

É um momento de plenitude e energia máxima. “Ideal para cortes que enfatizem o volume e a vitalidade. É também um excelente momento para tratamentos intensivos de nutrição e hidratação, pois a energia da Lua amplifica os efeitos dos cuidados realizados nessa fase”.

Lua minguante

Ideal para liberação e encerramento. “Indicada para quem deseja diminuir o volume, aparar as pontas duplas ou retardar o crescimento dos fios, caso prefira manter o corte por mais tempo. Essa fase também é excelente para desintoxicação capilar e rituais que removam energias acumuladas”.

