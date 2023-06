Horóscopo: previsão de 12 a 18 de junho

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Áries: Plutão retrógrado te convida a rever algumas situações em sua vida, sobretudo em sua carreira. É momento de encerrar ciclos, repaginar sua vida profissional e correr atrás do que realmente você nasceu para fazer. Não tenha receio de pegar rotas alternativas para ser feliz.

Touro: Mercúrio chega em seu setor de finanças e dinheiro e traz movimento e novidades. Sua vibe para novos contatos de trabalho melhora consideravelmente, trazendo possibilidades de aumentos e promoções. Aquele sonho que sempre posterga também ganha novos ares de concretização.

Gêmeos: Semana movimentada e com novidades ótimas para você se conectar cada vez mais com sua essência. Oportunidades de crescimento, novos conhecimentos e até mesmo novas oportunidades de trabalho fazem parte dos seus próximos dias. Você estará mais comunicativa e expansiva – aproveite essa boa vibração para melhorar sua vida social também.

Câncer: Mercúrio chega em seu setor mais introspectivo e, agitado como é, traz movimento e dinamismo para suas emoções. Não estranhe se algum sonho ou sinal bem claro chegar nos próximos dias te trazendo mensagens importantes – é momento de lidar de frente com tudo que te impede de viver livremente.

Leão: Lua Minguante é quem manda nesta semana e traz um momento mais introspectivo e recheado de sentimentos e emoções. No meio da semana, o astro lunar faz aspectos importantes e traz à tona certos insights do que você pode mudar para se sentir mais plena e confiante novamente. Não tenha receio de ouvir seu coração.

Virgem: Para os próximos dias, as movimentações no trabalho pedem mais calma, foco e paciência. Contudo, os astros abrem os caminhos para você executar qualquer mudança importante a médio e longo prazo. Novos estudos, conhecimentos e contatos com pessoas diferentes podem te ajudar a tomar decisões sobre sua carreira. Esteja aberta.

Libra: Plutão traz algumas pendências familiares essa semana e o passado pode ficar um pouco mais na linha de frente essa semana. Assuntos ligados a documentações, dinheiro compartilhado e herança podem ser a pauta dos próximos dias. A sua boa diplomacia se faz presente e será hora de definir alguns rumos. Não se esqueça que é fechando o passado que o caminho para o futuro fica livre, certo?

Escorpião: Os próximos dias, apesar da fase mais introspectiva da Lua, traz uma sintonia perfeita com suas emoções e você tende a ficar mais consciente do que deseja. Seus sonhos vem dando sinais de que é possível serem realizados. Contudo, é sempre momento de equilibrar razão e emoção para chegar ao ápice do que quer. Mercúrio e Plutão retrógrado te ajudam nessa jornada.

Sagitário: Júpiter em sua área de trabalho te dá oportunidades benéficas para expandir seus conhecimentos e galgar novas chances. Contudo, novos contatos, parcerias podem trazer dinamismo e mais possibilidades também. Esteja aberta a absorver o que tem pra você esta semana, pois uma chance maravilhosa pode acontecer de onde menos você espera.

Capricórnio: Com a mudança de Plutão retrógrado para o seu signo, esta semana as coisas podem ficar um pouco mais introspectivas. Mas, tudo tem um motivo: atente-se para não cometer erros passados com situações de agora. Você estará mais enérgica e comprometida, mas não se esqueça de relaxar um pouco a mente e o coração.

Aquário: Vênus em seu setor de relacionamentos traz oportunidades ótimas de crescimento e novidades neste setor. Chance de compromisso sério e de mais envolvimento em sua relação não estão descartadas. Apesar da baixa energética em seu setor do inconsciente, você estará mais focada em cuidar da sua autoestima e do seu coração.

Peixes: Prepare-se, Peixes, sua semana pode ser mais movimentada que o normal! Você estará mais ligada em mudar o que for necessário em prol dos seus propósitos. No final da semana, Saturno, que anda por aí, começa seu movimento retrógrado e te questiona sobre tudo que vem desejando e planejando. Chegou o momento de colocar em prática e parar de procrastinar seus sonhos!