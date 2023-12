Descubra o presente de Natal ideal para cada signo

Cada signo possui suas particularidades e gostos para presentes, e no Natal isso definitivamente não seria diferente. A seguir, o astrólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos) nos ensina a usar a astrologia para arrasar na escolha dos mimos durante as festas de fim de ano. Confira:

Presente de Natal de cada signo

Áries

Para os arianos, Victor recomenda dar um saco de pancadas (e uma luva de boxes): “Assim, ele desconta toda a raiva que passou em 2023 para entrar no ano novo zerado”, brinca.

Touro

Para os taurinos, os doces e guloseimas são as opções ideais. “Dê peru, panetone, biscoito, rabanada. Com isso, Touro vai passar o Natal feliz da vida”, aconselha.

Continua após a publicidade

Gêmeos

Dê um novo telefone celular para Gêmeos. “Assim eles podem fofocar com as amigas, trocar nudes, aproveitar o feriado para postar tudo nas redes sociais e falar mal das inimigas.”

Falando sério, o signo adora presentes tecnológicos, então vale investir em smartwatches, carregadores portáteis e assistentes de voz, como Google Nest e Alexa.

Câncer

Para os cancerianos, Valentim recomenda dar um novo álbum de fotografias, de preferência com bastante espaço para fotos de familiares, amigos e pessoas que passaram pela vida dele. “Câncer ama ser nostálgico e falar sobre o passado.”

Continua após a publicidade

Leão

Leão precisa se sentir mais glamouroso e chamativo do que todos presentes no Natal, portanto, os dê produtos de cabelo.

“Uma dica é um secador de última geração, para ele deixar a juba mais brilhante e radiante. Produtos de make e beleza impactantes também são bem-vindos.”

Virgem

Aqui, o astrólogo indica presentear o virginiano com um planner, para que ele deixe a sua vida ainda mais metódica e organizada em 2024.

Continua após a publicidade

Libra

Por conta de sua indecisão, Libra nunca sabe o que vai vestir no Natal. Sendo assim, o presenteie com um look para a ceia (assim, você já lhe poupa de gastar horas na dúvida do que usar).

Escorpião

“Compre um produto de sex shop, como uma algema peludinha ou um chicote”, diz Victor. Escorpião ama produtos sensuais que satisfaçam o seu lado sexual.

Continua após a publicidade

Sagitário

Um par de ingressos para uma festa, festival ou boteco, desde que seja open bar, é o suficiente para fazer os olhos do aventureiro sagitariano brilharem.

Capricórnio

“Dê uma carteira bem bonita, para ele poder guardar o dinheiro sem gastar, já que Capricórnio é pão-duro”, dispara o criador do Bosque dos Gnomos (@bosquedosgnomos).

Aquário

Continua após a publicidade

Aquarianos gostam de objetos inovadores, portanto, aposte em produtos modernos e esquisitões: “Uma escova que seca e pinta o cabelo ao mesmo tempo, uma airfryer que faz batata-frita e massagem, um ralador que sai em formato de coração. Aposte no estranho.”

Peixes

Por fim, o presente dos piscianos é o menos material da lista: “Peça Peixes em namoro, pois mesmo que dure uma semana, isso já irá fazer o ano deste signo”. O astróloga explica que, por mais que gostem de negar, os piscianos adoram se iludir (e costumam cair por quem fala o que querem ouvir).