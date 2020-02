Silicone pra homem? Sim, ela adora!

Além de aditivar o pênis, o acessório também

retarda a ejaculação sem diminuir muito

a sensibilidade

Foto: arquivo pessoal

Nós, homens, temos um segredo que poucas mulheres compreendem: adoramos a sensação de entrar com vontade na parceira na hora do sexo. Assim nos sentimos mais fortes, viris e potentes. É por essas e por outras que o tamanho do ”amigão” lá de baixo conta muito pra gente. E muito!!

Aumenta o tamanho em 2 centímetros

Eu nunca tive problemas com o comprimento do meu ”colega”. Pelo contrário, ele é até grande. A Flávia, minha esposa, sempre fica satisfeitíssima. No entanto, há um tempo levei pra casa um novo brinquedinho para apimentar a nossa relação: uma capa peniana texturizada com um pequeno enchimento na ponta. Ela aumenta o tamanho do meu ”garoto” em 2 cm e o deixa ligeiramente mais grosso. Assim, realizo a minha fantasia de ir ainda mais fundo.

Os ”espinhos” massageiam a mulher

Eu me sinto mais seguro e potente com a capa, mas o prazer da brincadeira com ela não é só meu. Minha mulher também fica bem feliz quando eu uso. É que toda a parte externa do acessório é revestida com pequenos ”espinhos” de silicone. Eles fazem aquela massagem no canal vaginal na hora da penetração. Ela adora!

Peça retarda a ejaculação

Já tive muitas transas loucas com a minha esposa, e algumas das mais inesquecíveis foram com a minha capa de silicone. Além de aditivar o pênis, ela também retarda a ejaculação sem diminuir muito a sensibilidade. É ótimo!

Uma vez consegui segurar a chegada do orgasmo por mais de meia hora com a capa, e transando com bastante vontade. Nesse dia, o meu tesão estava no máximo. Fiz minha esposa chegar ao êxtase várias vezes. Eu já estava ficando tão cansado que tive até que tirar a capa pra finalizar a transa. Terminamos aquela noite bem exaustos, mas muito satisfeitos e realizados. Quando estou com a capa, o sexo costuma durar mais que o dobro do tempo.

Um ótimo investimento

A capa custa por volta de R$ 50 em sex shops. Sinceramente, o investimento vale muito a pena! É uma peça que pode ser usada com facilidade na hora do sexo. Ah, um aviso: só dá pra vestir o rapaz quando ele já está com ”tudo em cima”. Mas ela é bem molinha e nem preciso de lubrificante para colocá-la. Estica bem e se adapta perfeitamente ao formato do meu pênis.

Não é camisinha

Apesar de revestir o ”meninão” na hora H, a capa não serve como preservativo. É preciso usar uma camisinha por baixo. Lavando a peça com água, sabão neutro e um pouco de álcool, é possível ter muitas noites de amor selvagem e aditivado.

Atinjo o êxtase a cada transa

Flávia Costa, 27 anos, professora, a esposa do Anderson

”Arranjamos um jeito de chegarmos juntos ao orgasmo. Funciona assim: quando eu estou quase atingindo o clímax, peço pro Anderson tirar a capa. Com o pênis mais sensível, ele chega lá juntinho comigo. Os ”espinhos” que ficam na superfície aumentam o contato com o canal vaginal e proporcionam uma sensação de êxtase indescritível. Nosso casamento já dura mais de cinco anos. E, graças à capa e a outros acessórios que levamos pra cama, a chama não se apagou nem depois que tivemos o nosso filho.”