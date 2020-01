O que é capa peniana e como ela pode aumentar o prazer feminino

Se você faz parte do grupo de mulheres que sentem muito prazer por meio da penetração, saiba que existe um produto no mercado que pode intensificar esse momento. Não, não são os vibradores e nem mesmo os pulsadores, mas as capas penianas. Como o próprio nome diz, esse brinquedo sexual é usado para dar uma textura diferenciada ao pênis, além de expandir o seu comprimento e/ou espessura – o que pode aumentar o prazer feminino.

“A função dela é aumentar o atrito entre pênis e vagina, ou seja, fazer com que ambos sintam mais a penetração. Desse modo, ela age aumentando o tamanho e espessura do pênis do parceiro e corrigindo essa incompatibilidade entre o membro e o canal vaginal”, explica Cátia Damasceno, especialista em sexualidade e dona do canal “Mulheres Bem Resolvidas”.

Mas é preciso saber que a capa peniana não funciona como camisinha. Portanto, o uso do preservativo continua sendo essencial para prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e a gravidez indesejada.

Como explica a educadora sexual Luciane Ângelo, isso ocorre porque a capa peniana não é fechada na glande – parte superior do pênis, em que o esperma é expelido. Portanto, a indicação é que a camisinha seja usada por cima da capa e com um lubrificante a base d’água, para que as chances de o preservativo rasgar sejam menores.

Como a capa peniana deve ser colocada?

Para uma conversa honesta – e com um resultado de muito prazer – uma informação é muito importante: não é preciso de um pênis para usar a capa peniana. “Ela pode ser usada no vibrador, dedos e até noutros objetos com formato fálico”, exemplifica Luciane.

Independentemente de qual seja a opção, o conselho da especialista é o uso do lubrificante à base d’agua. “Use dentro da capa, em todo o comprimento do pênis ou vibrador e também na parte externa do acessório. Espalhe fazendo uma massagem como se fosse uma masturbação”.

Em seguida, a dica da profissional é virar a capa ao contrário, com o lado interno para fora, e também aplicar lubrificante nessa parte. Isso fará com que o sex toy deslize mais facilmente na hora de desdobrá-lo a partir da ponta do pênis ou vibrador.

Para quem nunca se aventurou com as capas penianas, Luciane indica começar com as vazadas, pois não é preciso virá-las do avesso na hora de colocar. Porém, ela lembra que esse tipo de produto só aumenta o diâmetro do pênis (ou vibrador), mas não o comprimento.

Capa peniana machuca?

A educadora sexual afirma que a capa peniana não machuca desde que esteja bem lubrificada e, por isso, a ressalva de sempre usar lubrificantes (a base d’água). Entretanto, Luciane enfatiza que não é aconselhável o uso do brinquedo sexual por mais de 30 minutos em cada transa, para não prejudicar a circulação sanguínea do pênis.

Ficou com vontade de ter essa experiência sexual, mas não sabe onde comprar a capa? O MdeMulher listou dez produtos diferentes, com preços variados, para você não deixar o seu prazer de lado. Ele importa e muito!

Confira a nossa seleção de capas penianas:

1. Capa Peniana Extensora 19 X 3,5 cm extensão de 7,5 cm K-Toys – Miess – R$: 20,32

2. Capa Peniana com estimulador coelho e vibro pênis – Loja do Prazer – R$: 165,50

1. Kit com 2 Capas Penianas em Látex – Love Center Erotic Market – R$: 69,00

2. Capa Peniana Vazada com Plug Anal em Silicone – Loja do Prazer – R$: 420,00

1. Capa Peniana e Anel Vibratório – Água na Boca Boutique – R$: 80,00

2. Over-long Sleeve – Meia Capa Peniana Extensora com Preenchimento – 8 X 3,2 CM – Exclusiva Sexshop – R$: 39,90

1. Capa Peniana com Vibrador e Nódulo na Lateral – Loja do Prazer – R$: 225,90

2. Capa Peniana Extensora com Preenchimento na Ponta e Cápsula Vibratória – 17,5 X 3,5 CM – Exclusiva Sexshop – R$: 139,90

1. Capa Peniana – Toque com Amor – R$: 14,90

2. Capa Peniana Com Vibro e Estimulador Importado – Milli – R$: 39,66