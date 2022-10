Sexo na terceira idade: cuidados e dicas para não deixar o desejo de lado

Atualizado em 14 out 2022, 10h35 - Publicado em 15 out 2022, 08h25

Se o sexo é um tabu para adolescentes e até adultos, na terceira idade ele passa a ser ainda menos discutido e, principalmente, explorado. Com o passar dos anos, nosso corpo muda e, consequentemente, hormônios e desejos também – mas a relação sexual segue sendo importante.

Apesar das mudanças fisiológicas naturais que acontecem com o passar do tempo, o sexo não precisa ser deixado de lado. “Na terceira idade, ou seja, a partir dos 60 anos, as mulheres tendem a ter menos lubrificação e disposição, alterando a libido”, afirma a sexóloga Lelah Monteiro. Além disso, a musculatura pélvica também é enfraquecida.

Já o homem começa a sentir os efeitos da idade a partir dos 45 anos, quando entra na andropausa, a “menopausa masculina”. A sexóloga afirma que o cansaço e indisposição também podem afetar a ereção, dificultando o prazer sexual.

Porém, as questões fisiológicas podem ser resolvidas com um estilo de vida saudável. “Fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação e até mesmo, se for necessário e indicado por médico, fazer a reposição hormonal ou suplemento vitamínico já melhoram também o sexo”, diz Lelah.

A própria relação sexual também é um fator que contribui para a saúde, portanto é essencial investir nas trocas afetivas e preliminares, valorizando e incentivando a intimidade com o parceiro – ou consigo mesma. “A dica é sempre escolher o melhor para você mesma. E uma das melhores escolhas que podem ser feitas é se dar prazer”, indica a sexóloga.

Cuidar bem da saúde, entender o próprio corpo e investir em acessórios, como lubrificante íntimo ou um sex toy, são os melhores caminhos para manter a sexualidade ativa – antes ou depois dos 60. E, por último: se priorize. “Não é sempre que é preciso dizer sim aos netos e filho. O sim tem que ser para você. Digam não aos netos e filhos. Não é sempre sim para os netos, mas no geral tem que ser sim para você. Essa é uma linguagem acolhedora e que diz muito desse cuidado. Se não, tudo acaba sendo mais importante e o desejo acaba indo embora. Tenha projetos juntos no sentido da intimidade e desejo, e não só em relação a família”, finaliza Lelah.