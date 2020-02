Recupere seu desejo sexual

Confira o que diminui o desejo sexual e contorne essa situação

Foto: Getty Images

O que é a libido?

De maneira geral, a libido é uma energia que pode ser canalizada para qualquer atividade. “Há uma visão muito ampla do termo; na sexologia, libido significa desejo sexual”, diz o ginecologista e sexólogo Gerson Lopes. Ou seja: é ela que faz você querer transar. “O desejo tem uma parte física e outra que se manifesta através do lado psíquico, que controla nossos atos”, afirma a psicóloga Sandra Vasques, do Instituto Kaplan. Para entender melhor, compare a libido à fome – ela faz com que você coma, da mesma forma que a libido leva à procura pelo sexo

Que fatores podem diminuí-la?

As principais causas são emocionais, mas não se deve descartar outros problemas, como alterações hormonais. Conheça alguns dos motivos que podem diminuir seu desejo sexual:

Emocionais

Você pode não conseguir se envolver no relacionamento sexual por indiferença, descoberta de uma traição ou mágoa. Além disso, há fatores como baixa autoestima, falta de conhecimento do próprio corpo, preocupações em geral e a rotina na hora do sexo, que impedem novidades e surpresas.

Físicas

Mudanças hormonais na menopausa ou no pós-parto, diabetes, câncer e o uso de medicamentos, como antidepressivos e corticoides, podem levar à queda do desejo. “Mas, entre as causas orgânicas, a depressão e o estresse são os mais comuns”, explica o ginecologista Gerson Lopes.

Como sei se estou com queda do tesão?

Antes de ficar preocupada, fique sabendo que, de acordo com Gerson Lopes, há dois tipos de desejo, o espontâneo e o responsivo. O primeiro é o tesão que faz com que você procure o parceiro – ou seja, tem a iniciativa. O segundo funciona da seguinte forma: você não sente vontade de transar, mas se excita aos poucos, conforme o parceiro começa o jogo sexual.

Ainda é normal?

“Após três ou quatro anos de relação, muitas mulheres não sentem mais o desejo espontâneo”, afirma o ginecologista. Mas isso não significa que elas perderam a libido totalmente: “Isso acontece com quem não tem mais os dois tipos”, garante Gerson. Mesmo sendo comum, vale a pena se esforçar para recuperar o desejo espontâneo e ser mais feliz na cama!

Desanimada?

Como dissemos, a libido é uma energia – portanto, a falta de interesse em diversas atividades (incluindo o sexo) indica a baixa do desejo. Se você acorda sem vontade de trabalhar, estudar ou fazer o que precisa diariamente, fique atenta: “Isso pode apontar a queda de libido. Mas, em casos menos graves, ao ser estimulada, a mulher sentirá prazer na relação, sim”, diz a psicóloga Sandra Vasques.

O que faço para ter vontade outra vez?