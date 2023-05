Posição 69: como acertar e alcançar mais prazer

Uma posição sexual em que os participantes praticam sexo oral, um nos outros, simultaneamente. O 69 é um clássico e não tem mistério. Pode rolar com duas ou mais pessoas, de qualquer gênero e orientação sexual. Pode ser a transa inteira ou servir como preliminar. Como tudo no sexo, os envolvidos decidem. Mas, afinal, existe uma forma de melhorar o desempenho e sentir mais prazer?

“Eu acho que a grande dica é: se permita, saia de qualquer convenção. É fazer com vontade. Chupar com vontade, como se estivesse comendo aquela coisa mais saborosa, chocolate, a sobremesa que o médico proibiu”, disse Lelah Monteiro, sexóloga clínica e psicoterapeuta de casal.

Segundo a especialista, esse entusiasmo (assim como um desânimo) são percebidos pelo parceiro e podem influenciar no sexo.

Para ela, outra questão fundamental – e preocupação comum entre seus pacientes – é a higiene. O receio de encontrar cheiros desagradáveis, principalmente em casos em que os envolvidos se conheceram numa balada, por exemplo, e partiram para a transa. “Tomem banho juntos, façam boa higiene com água e sabão, enxágue bastante, só isso. Não precisa de perfume especial, nem nada”, pontua.

69: Como acertar no sexo oral

“Outra dica importante é falar do sexo, imaginar o sexo e se conhecer um pouco mais. Como é essa chupada? Como é chupar uma vagina? Como é chupar um pênis?”, prossegue. “E tem dicas básicas, por exemplo, para quem vai fazer sexo oral no pênis, que é nunca usar o dente, e [usar] sempre bastante saliva”.

Ela recomenda também variar em movimentos com a língua. Explorar não só a glande, mas todo o pênis e o saco escrotal. “E não precisa ser com muita força”, ressalta. “Na vagina também, sugar esse clitóris, que não [demanda] essa força de outro mundo, mas sim constância e delicadeza. Além do clitóris, estimule a mucosa do lado direito e do esquerdo.”

A especialista recomenda ainda uso de acessórios, como vibradores, que podem ser usados simultaneamente ao sexo oral.

“Conheça o seu corpo, como você gosta de ser tocado, para avisar o outro. E observe também como o outro reage”, disse. “Por mais que esteja um fazendo [sexo oral] no outro, a pessoa tem um movimento, a gente expressa com algum tipo de contração”, completa.

Por fim, ela ressalta a importância de valorizar seus desejos e não fazer apenas para agradar, mas se soltar e se entregar ao momento. “Deixa a cabeça para pensar em outras coisas. Eu falo que sexo bom é aquele em que a gente pensa pouco e sente mais, porque aí as coisas fluem”, disse.

E as posições para o 69?

A maneira mais clássica de aproveitar o 69 é com o homem deitado de barriga para cima, e a mulher sobre ele. Isso, no entanto, não é regra: é possível variar esta posição sexual com os dois deitados de lado na cama, deitando na beirada da cama com o parceiro masculino com os pés no chão (como se fosse virar cambalhota), ou, ainda, com o parceiro sentado e o outro de pé.