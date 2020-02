Pompoarismo: exercícios que turbinam o sexo

Para as mulheres, os exercícios aumentam o prazer sexual; para os homens, resolvem problemas com a ejaculação precoce

“Nos homens, o pompoarismo aumenta o controle e o grau da ereção, além de resolver problemas de ejaculação precoce. Nas mulheres, ajuda a recuperar a musculatura, aumenta o prazer sexual e trata problemas de incontinência urinária”, diz o professor Carlos Kadosh. Ele recomenda a prática para mulheres que tiveram ou pretendem ter filhos de parto natural. “Mas qualquer mulher pode e deve fazer. Não há restrições. O mesmo vale para os homens.” Kadosh ensina aqui alguns exercícios:

Para o maridão

1. Inspire e contraia a região do ânus e a do períneo (músculo entre o ânus e o pênis) ao mesmo tempo. Expire e relaxe. Repita o exercício dez vezes. Isso vai fortalecer a região do períneo, aumentando a circulação genital e o desejo sexual.

2. Em pé, com as pernas afastadas e a coluna reta, balance a pelve (região perto do pênis) para trás e para a frente, contraindo o ânus, o períneo e as nádegas. Repita dez vezes. O resultado é um maior controle da musculatura e dos movimentos penianos, o que melhora o desempenho sexual.

3. Quando estiver excitado, com o pênis ereto, coloque sobre ele uma pequena toalha. Tente segurá-la pelo maior tempo que puder. Quando adquirir prática, aumente o tamanho da toalha e use-a molhada, para que fique mais pesada. O exercício ajuda a prolongar a ereção.

4. Durante o banho, direcione a água fria do chuveiro para o pênis e tente mantê-lo ereto. Ao mesmo tempo, procure movimentá-lo para cima, controlando-o voluntariamente. No início, é difícil. Por isso, vale a pena começar com água morna, para ir se adaptando.

Para você:

1. Inspire e contraia a musculatura vaginal por um segundo. Expire e relaxe a musculatura. Repita pelo menos cinco vezes.

2. Inspire e contraia o abdômen. Com a respiração presa, contraia a vagina por cinco segundos. Expire e relaxe a musculatura ao mesmo tempo. Repita o exercício por cinco a dez minutos.

3. Enquanto urina, segure o jato por 10 a 15 segundos e solte. Repita várias vezes.

4. Introduza bolinhas tailandesas na vagina. Coloque só a primeira bolinha e tente sugar as demais para dentro.