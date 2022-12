Como lidar com linguagens de amor diferentes dentro do relacionamento

As 5 linguagens do amor foram observadas e descritas por Gary Chapman, um conselheiro matrimonial que escutava muitas dificuldades de casais em relação a como um dos dois demonstra amor. O livro, com título The 5 Love Languages, foi publicado em 1992 e, desde então, é bastante difundido. Mas nem sempre conhecer apenas a sua ajuda a ter maior sucesso nas relações: quando elas são diferentes para cada indivíduo envolvido, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio.

Quais são as 5 linguagens do amor?

Em entrevista a CLAUDIA, a psicóloga Vanessa Gebrim explica cada uma delas:

Palavras de afirmação: “O ouvinte se sente confiante, valorizado, importante e amado quando ouve o amor do outro sendo verbalizado. Quem tem as palavras de afirmação como linguagem de amor precisa ouvir das pessoas que mais ama e considera, o quanto ela é importante.” Tempo de qualidade: “ Essa pessoa sente o amor quando pessoas próximas passam um tempo com ela, mas não só presentes fisicamente, mas sim fazendo algo que seja agradável. Vendo um filme, tendo uma conversa boa, um debate saudável – elas gostam de compartilhar o dia e se sentirem importantes.” Toque físico: “É uma linguagem em que, para a pessoa, é muito importante ser tocada. Essa valorização não é somente durante o ato sexual, nas preliminares, mas em momentos diferentes, ao longo do dia a dia, com abraços e proximidade física.” Atos de serviço: “São aquelas pessoas que gostam de oferecer ajuda, auxílio e cuidados como forma de demonstrar o seu amor. Gostam de ajudar e doar o seu trabalho e sem medir esforços.” Presentes: “ É uma linguagem em que aquela pessoa vai se sentir muito amada, valorizada, ao receber ou dar um presente. E não pelo valor monetário, mas pela intenção de parar, pensar, escolher algo e de ser lembrada.”

Como descobrir sua linguagem do amor?

De acordo com Vanessa, é possível aplicar um teste para descobrir a própria linguagem que, normalmente, é realizado por psicólogos. “Outra forma de ajudar a refletir sobre a sua linguagem seria responder algumas perguntas, como ‘O que faz você se sentir mais amado pelo seu cônjuge?’, ‘O que você deseja acima de qualquer coisa?’, ‘O que seu cônjuge faz ou diz, ou o que deixa de fazer e de dizer, que magoa você profundamente?’ e ‘O que mais peço ao meu cônjuge?'”.

Entender como você demonstra e gosta de receber amor é importante para se conhecer e melhorar a comunicação de suas relações. “Contribui muito no direcionamento sobre como expressar melhor seu amor para seu cônjuge, além de ajudar a pessoa a compreender a forma que o parceiro manifesta o seu amor”, explica a psicóloga.

Como lidar com linguagens diferentes da sua?

Cada um tem uma forma de demonstrar e receber amor e, às vezes, isso não fica claro dentro de um relacionamento. Por isso, é importante compreender como seu parceiro ou amigo recebe amor. “É bem difícil a linguagem da pessoa ser igual a do parceiro(a). Cada um vai demonstrar da forma que aprendeu e nem sempre essa forma é a linguagem que o parceiro(a) mais gosta”, aponta a psicóloga.

Vanessa afirma que, “quando entendemos as necessidades e os sentimentos do outro, as relações tornam-se mais saudáveis e harmoniosas”. Assim, entender qual a forma que as pessoas ao seu redor se relacionam torna suas relações mais saudáveis e ainda as fortalece.

“É importante, para aquelas pessoas que têm linguagens diferentes, observar as linguagens dos outros e manter um diálogo constante tanto com o parceiro(a) como em outros relacionamentos”, sugere.

O conselho da psicóloga é utilizar a sensibilidade e empatia para compreender que as formas de expressar o amor e o carinho vão além das que conhecemos, existem inúmeras formas de demonstrar afeto.