6 vibradores pequenos (e potentes) para levar a qualquer lugar

Os vibradores podem (e devem) fazer parte da rotina de qualquer um que preze pelo próprio bem-estar sexual. Além de proporcionarem prazer, esses sex toys são ótimos aliados para quem busca uma constante expansão do autoconhecimento corporal.

Contudo, nem sempre conseguimos levar os vibradores tradicionais para onde queremos, seja por conta do tamanho ou por chamarem muita atenção. Por isso, os “bullets”, como são chamados os vibradores pequenos, acabam sendo uma ótima saída.

Compactos e discretos, eles podem viajar conosco para onde for necessário, cabendo em malas, bolsas, mochilas e, em alguns casos, até mesmo em bolsos de roupas (por que não?).

A seguir, você confere seis vibradores que, apesar de pequenos, carregam uma potência surpreendente:

1. Clits vibrador bullet de encaixe recarregável

Clits vibrador bullet de encaixe recarregável Compre agora: Amazon - R$ 189,90

O lançamento da Pantynova tem design anatômico, perfeito para usar sozinha ou com o par. Tem design anatômico e confortável, com bastante potência para orgasmos intensos.

2. General Import – Bullet Superpotente Recarregável – Preto Aveludado

GENERAL IMPORT - Bullet Superpotente Recarregável - Preto Aveludado Compre agora: Amazon - R$ 57,95

Com bullet recarregável super potente, este vibrador pode ser utilizado para estimulação do clitóris, vagina, ânus, mamilo, e outras zonas erógenas. Além disso, é resistente à água, possui sete modos de vibração super potentes e, de quebra, está disponível na cor dourada.

3. Bullet Good Vibes Only Intt Toys

Bullet Good Vibes Only Intt Toys Capsula Vibratória 10 Intensidades Azul Tiffany Recarregável Resistente à Água Portátil e Discreta Compre agora: Amazon - R$ 129,90

Com recarga via cabo USB, o Bullet da Good Vibes Only possui o tamanho ideal para estimular o clitóris e outras áreas erógenas. Além disso, é produzido com silicone ABS, que oferece um contato com a pele extremamente delicado e macio. O sex toy proporciona 10 incríveis modos de vibração (e é resistente à água).

4. Cápsula Vibratória Bullet – Estimulador do Ponto G

Capsula Vibratória Bullet Vibradores Para Mulheres - Generic Compre agora: Amazon - R$ 57,45

Experimente vibrações poderosas em até 10 frequências, incluindo um modo que simula um choque elétrico (da melhor forma possível). O produto é feito com materiais de alta qualidade, o que faz a sua superfície se assemelhar à pele real. Acompanha controle remoto.

5. Mini Cápsula Power Bullet

MINI CAPSULA POWER BULLET 10 VELOCIDADES DE VIBRAÇÕES - SEXY IMPORT Compre agora: Amazon - R$ 15,21

Disponível em duas cores (roxo ou rosa), o mini bullet da Sexy Import tem um diferencial: oferecer dez intensidades de velocidade por um preço extremamente acessível (este é o produto mais econômico da lista, aliás).

6. Vibrador Feminino Sem Fio Wireless

Vibrador Feminino Sem Fio Wireless Com Controle Remoto - Lilo Compre agora: Amazon - R$ 58,89

Com um design extremamente fofo (lembrando um mouse de computador), este pequeno vibrador da marca Lilo conta com dez intensidades de vibração, acompanhando controle remoto e carregamento via USB.

