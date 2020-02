Faça a relação ficar séria já!

Agora você agarra seu homem!

Seja direta sobre o que você quer dele na relação – mas sem pressioná-lo demais, pois a intenção não é intimidá-lo.“Fale sobre o que sente e sobre suas expectativas”, ensina Maria Helena Vilela, diretora do Instituto Kaplan de Sexologia. E seja sincera! Diga que gostaria de uma definição e pergunte o que ele espera do romance. Se os objetivos dos dois não forem o mesmos, conversem para entender o que levou às diferenças. Aí, decida se vale aceitar as condições ou partir para outra. Atenção: se o amado pede tempo para pensar, fique de olho para não ser enrolada. “O homem sabe o que quer e, por isso, o prazo de um dia é mais do que suficiente”, conta Maria Helena.

Ou dá ou desce!

Bem, você decidiu “encostá-lo na parede” e quer que ele assuma se pretende algo sério ou não. Isso pode ser bom ou ruim.“Quando a mulher toma posição mas existe vínculo entre o casal, eles dão, sim, um passo a mais”, garante Maria Helena Vilela. No entanto, se você não tem tanta certeza das intenções dele e, mesmo assim, quer dar um ultimato, a especialista alerta: “Há risco de rompimento!”.

Beeem à vontade

Alguns motivos levam o gato a não tomar uma atitude, mesmo que ele goste de você. Um deles é a crença masculina de que perderá a liberdade ao se comprometer. “Outro mito dos homens é que manifestar o desejo de namorar ou casar seja coisa de mulher”, conta a especialista. Então, se sentir que ele está com essa vergonha boba, ajude-o a se expressar.

De olho na mensagem

Para tomar a atitude que pode evoluir a relação é preciso perceber as mensagens que o parceiro passa. Por exemplo: se o gato nunca tocou no assunto “casamento”, talvez não queira algo sério com você. Mas se ele já fez algum plano de futuro ao seu lado, aí, sim, as chances são grandes e o sinal fica verde para um papo entre os dois sobre o assunto.

Segure a sua onda

Ansiedade. Esse mal pode atrapalhar seus planos de uma vida a dois. Por isso, reflita bem se quer um compromisso e não tome nenhuma atitude apenas pelo medo de ficar só. “Não é necessário ter pressa na relação. Vá conhecendo o parceiro para ter certeza do que deseja”, aconselha a psicóloga Nancy Erlach Danon. Além disso, mande embora aquela carência que faz com que projete nele a solução dos problemas. “Assuma a responsabilidade por sua felicidade”, encoraja a psicóloga Andreia Calçada.

Mantenha a palavra

É essencial estar certa da sua decisão, pois uma vez que você defina seus desejos para o gato, deverá aceitar as consequências futuras. Então, se disser que quer terminar tudo caso a relação não evolua, cumpra o que disse… E procure outro companheiro que possa dar o que espera.

Última chance

Muitas vezes, dá para perceber de cara o motivo pelo qual o gato não quer se comprometer! Por isso, confira (ao lado) como agir em três situações diferentes para salvar seu relacionamento de uma vez.

Alguns dos problemas mais comuns

Medo

O problema: o gato não quer casar porque acredita que não conseguirá pagar as contas.

Sua atitude: diga que vocês podem começar a se programar desde já. “Coloque os valores no papel e mostre a ele que pode dar certo”, ensina Nancy. Assim, elimina um medo que pode ser maior do que o problema em si.

Fuga



O problema: o parceiro foge do envolvimento emocional.

Sua atitude: mostre a ele que os dois podem trabalhar juntos para construir uma relação duradoura. Será ainda melhor se souber os motivos que levaram ao fim dos outros relacionamentos do gato. “Dessa forma, dá para apontar algumas diferenças em relação a você e provar que o relacionamento não terminará da mesma maneira”.

Esperteza

O problema: ele enrola você.

Sua atitude: os especialistas defendem que a mulher sempre sabe quando está nessa situação. E eles têm razão, não acha? Ao assumir que o rapaz não quer saber de compromisso, seja direta e pergunte quais são as chances de uma mudança. “Você deve saber se está nos planos dele e o quanto é importante”, alerta Nancy. Diante da resposta, pode se adaptar à situação e esperar mais um pouco ou simplesmente ir embora.