Ex-BBB Wagner Santiago dá detalhes sobre aumento peniano: ‘Me sinto mais disposto’

Basta pesquisar “aumento de pênis” no Google para encontrar mais de 1 milhão de resultados. A procura por cirurgias íntimas está cada vez mais no radar dos homens, que desejam um volume maior e uma aparência mais simétrica. Um dos adeptos dessa tendência é o ex-BBB e modelo Wagner Santiago, que compartilhou as mudanças em sua vida após o procedimento.

Wagner passou pela sua primeira harmonização íntima em meados de 2023, com o objetivo de tornar o pênis mais simétrico, realçar as veias e destacar as cores. Em março deste ano, ele se submeteu a uma nova intervenção. Desde então, sua vida sexual, segundo ele, tornou-se mais intensa.

“Desde que fiz o procedimento, minha autoestima aumentou, e, como consequência, me sinto mais disposto para o sexo”, afirmou Wagner, destacando que os resultados superaram suas expectativas. “Eu estava aberto a melhorar a estética, mas o resultado me surpreendeu. Fiquei realmente satisfeito, e minhas parceiras também. É bonito de ver e de sentir”, revelou.

O procedimento realizado por Wagner foi desenvolvido pelo biomédico e sexólogo Vitor Mello. Trata-se do método Overpants, que pode adicionar até 3 cm no comprimento e 7 cm na circunferência do órgão sexual.

Os fetiches de Wagner

Sem receios de abordar temas íntimos, Wagner compartilhou alguns de seus fetiches e experiências. Ele revelou ter fetiche por pés, já ter usado plug anal e experimentado sexo a três. “Adoro fazer uma massagem nos pés. Fiz ménage à trois e a experiência foi maravilhosa, nos divertimos muito”, comentou.

Além disso, contou que já teve um dia com mais de 12 relações sexuais, mas que, atualmente, prefere sexo com amor em vez de relações casuais.

Wagner ainda compartilhou detalhes sobre sua primeira relação sexual: “Foi romântico, com alguém por quem eu estava apaixonado. Foi algo inocente, e fico feliz que tenha sido dessa forma.”

O influenciador finalizou dando dicas de autoconhecimento e exploração do próprio corpo: “Gosto de me tocar, e como um bom libriano, adoro um espelho. Estar sempre cheiroso e me sentir desejado são coisas que me fazem bem.”

