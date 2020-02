Como surpreender qualquer tipo de homem

Prepare um café da manhã para o gato e leve-o na cama somente quando ele acordar

Foto: Getty Images

Atenção mulheres que acham perda de tempo investir em surpresas românticas para a ala masculina: vocês estão enganadas! ”Por mais que esconda, o homem tem sensibilidade, sentimentos, e vai gostar de inesperadas demonstrações de carinho”, defende a psicóloga Isabel Paegle.

Resultado: ao sentir-se especial, o moço irá se esforçar para retribuir o agrado. Ou seja, mais emoções e companheirismo na relação a dois que, como sempre dizemos, precisa ser cuidada todo dia.

Agrado personalizado para o seu amado



Louco por futebol

Por mais que você não goste desse esporte, o bonitão vai entender como ato romântico se você tentar se interessar!

Você x ele

Retome o tempo de infância e proponha que joguem uma partida rápida no quintal. A brincadeira vai abrir oportunidade para vocês se divertirem juntos e para você entender um pouco mais sobre o esporte.

No campo inimigo

Em dia de jogo, chame o gato para assistir na sua casa. Compre salgadinhos e cerveja para agradá-lo ainda mais. Você não precisa fazer comentários sobre o jogo. Mas se quiser surpreender, faça uma rápida pesquisa na internet e mostre a ele que está por dentro do assunto!

Músico

Qualquer atividade ou presente relacionado ao meio musical irá deixá-lo muito feliz.

Show inesquecível

Compre ingressos para o show da banda preferida do seu amado. Marque outro compromisso com ele para esta data, mas surpreenda-o no dia contando o destino verdadeiro.

Dica

Caso a banda não vá fazer shows tão cedo, reúna as músicas que ele mais gosta e dê a coletânea de presente!

Declaração

Escreva uma música para ele! A ideia parece estranha, mas você pode mostrá-la em um momento de descontração. Se a música não ficar tão boa assim, no mínimo vocês darão muita risada!

Baladeiro

Se o figura não dispensa uma balada, entre na festa com ele!

Festa VIP

Programe uma balada na sua casa. Separe as músicas que ele gosta de ouvir, deixe o ambiente com pouca luz e chame os amigos mais próximos. Peça para cada um ajudar, levando bebida ou salgadinho. Com certeza o bonitão vai se surpreender por você ter organizado uma festinha só para os íntimos!

Dois pra lá…

Em casa, acenda poucas luzes, coloque uma música lenta e deixe gelar a bebida predileta dele. Quando o sortudo chegar, chame-o para dançar com você! Bebam um pouco e curtam a festinha particular.

Apaixonado por natureza

Para deixá-lo encantado, mostre o quanto você aprecia o meio ambiente.

Xô, poluição!

Escolha o sábado ou o domingo e leve o gato ao parque mais próximo para um piquenique romântico. Andem a pé a maior parte do percurso e façam um caminho diferente, apreciando a região. No parque, comam, descansem na grama e namorem um pouco debaixo de uma árvore.

Presente ecológico

Compre um vaso de uma planta que combine com a casa do rapaz ou mesmo de uma flor que vá deixar o ambiente perfumado. Assim, toda vez que ele for cuidar dela, vai se lembrar de você.

Aventureiro

Esse homem não dispensa adrenalina e desafio!

Teste os sentidos

Programe um dia em um parque de diversões. No começo, escolha os brinquedos calmos. Então, leve-o até o brinquedo mais radical e combine de desfrutá-lo de maneira ousada – mas segura, hein? Tipo fazer todo o percurso da montanha-russa com as mãos para cima!

Esconde-esconde

Compre um presente e esconda. Espalhe pistas para ajudá-lo a encontrar o que vai ganhar. Para aumentar o desafio, limite o tempo. O presente pode ser um passeio por uma trilha ou algo simbólico, como um cupom para uma noite inesquecível com você.

Aprenda a surpreender qualquer tipo de homem



· Prepare um café da manhã bem gostoso, com o que ele mais gosta de comer ao acordar. E espere o gato despertar sozinho; assim ele estará descansado e muito bem-humorado por ter dormido o quanto quis.

· Compre um óleo corporal com odor suave para massageá-lo. No final da semana, brinque com ele que montou um spa em casa. Peça-lhe para tomar um banho e, em seguida, deitar-se na cama. Massageie as costas dele, liberando toda a tensão que guardou durante a semana.