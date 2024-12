Sogros intrometidos: como lidar quando os pais invadem a vida do casal

Quando o tema é problema familiar, lidar com sogros intrometidos é uma realidade para muitas pessoas. Seja na dinâmica do casal, na educação dos filhos ou nos planos futuros, alguns sogros invadem a privacidade dos filhos e parceiros, fazendo julgamentos sobre o que é certo ou errado. Muitos não sabem como agir nessa situação, pois, afinal, a relação com os pais de seus parceiro é uma extensão do casal.

O que é uma participação saudável dos sogros no relacionamento?

O relacionamento com os sogros faz parte do casamento, mas há um limite quanto à intervenção deles na dinâmica familiar. “A participação saudável dos sogros é aquela que contribui sem invadir o espaço emocional e decisório do casal”, explica a psicóloga Marília Scabora. Ou seja, a decisão sobre até que ponto os filhos e parceiros querem conselhos depende deles.

Quando ultrapassa o limite?

Cada casal estabelece até onde a intervenção dos sogros no casamento é aceitável. “O limite deve ser definido entre os pares com base em um diálogo aberto e honesto entre os dois”, afirma a psicóloga. “Esse limite deve respeitar a autonomia do casal, garantindo que decisões fundamentais sobre a vida a dois sejam tomadas pelos parceiros e não influenciadas ou direcionadas por terceiros.”

Quais são os impactos da falta de limites entre o casal e os sogros?

A falta de limites claros pode gerar tensões, conflitos e até desgaste emocional no relacionamento. “Quando os sogros interferem constantemente ou opinam demais, isso pode levar a sentimentos de invalidação, perda de autonomia e até crises de confiança entre os parceiros”, explica Marília.

Se não é resolvida precocemente, a situação tende a piorar. “Com o tempo, o casal pode ter dificuldade em construir sua própria identidade, essencial para fortalecer o relacionamento. Além disso, essa dinâmica pode gerar ressentimentos, tanto em relação aos sogros quanto entre os próprios parceiros”, pontua a especialista.

Como lidar com sogros que ultrapassam esse limite?

Lidar com sogros que ultrapassam limites exige assertividade e delicadeza. O primeiro passo é conversar com o parceiro para definir quais comportamentos são considerados invasivos, segundo Marília.

“Depois, é importante comunicar esses limites de forma respeitosa e firme aos sogros. Frases como ‘Agradecemos muito sua opinião, mas decidimos lidar com isso de outra maneira’ ajudam a reforçar a posição do casal sem criar conflitos desnecessários. O segredo é manter o tom respeitoso, mas sem abrir mão da autonomia”, recomenda a psicóloga.

E quando o parceiro não ajuda a definir esses limites?

Um desafio comum é quando o parceiro não se dispõe a intervir. Para quem passa por isso, é preciso conversar com o par sobre o impacto dessa falta de posicionamento na dinâmica do casal.

Mas existe uma forma mais indicada de fazer isso: “Em vez de acusar, fale sobre seus sentimentos e a importância de estabelecer limites claros para proteger a relação. Por exemplo, ‘eu me sinto desconfortável quando [comportamento dos sogros]. Acho que seria importante discutirmos juntos uma solução.’ Caso a dificuldade persista, procurar o apoio de uma terapia de casal pode ser uma excelente estratégia para alinhar expectativas e fortalecer a parceria”, sugere a psicóloga.

