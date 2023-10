Como dividir tarefas domésticas sem causar estresse ao casal

A organização da casa costuma ser um ponto de atrito para muitos casais. Fazer uma divisão igualitária das tarefas domésticas é essencial para não gerar sobrecargas, sobretudo às mulheres (que, segundo estudos, gastam uma média de 7 anos de suas vidas com os cuidados com a casa), mas nem sempre é fácil equilibrar essa balança.

Pensando em maneiras saudáveis de tornar essa divisão de tarefas ainda mais dinâmica, conversamos com a psicóloga e terapeuta cognitiva Rachel Campos, que irá nos ajudar a entender um pouco mais sobre como dividir as tarefas domésticas sem causar estresse ou discussões no relacionamento, tornando a rotina de afazeres uma responsabilidade do casal. Confira as dicas a seguir:

Inicie um diálogo

Rachel conta que a maioria dos recém casados/unidos encontram uma quebra de expectativas quando o assunto é iniciar uma vida a dois: “O maior desafio é alinhar as expectativas. A vida em casal pode ser vivida com muito prazer, satisfação e felicidade, se houver compreensão e diálogo de ambas as partes. Uma boa dica é marcar uma conversa para sinalizar temas pendentes, como, por exemplo, as tarefas domésticas a serem feitas”, conta a psicóloga, que é especialista em terapia comportamental e cognitiva.

“Através do diálogo, é possível chegar a decisões em conjunto e adaptar a nova vida do casal, onde não há razões para denominar um responsável pela casa, como ocorria no modelo de infância e criação. Ambos precisam se envolver nas tarefas domésticas de maneira equilibrada. É preciso cuidar e ser cuidado, isso é uma coisa que se adquire através do diálogo”, explica.

Neste caso, vale a pena convidar seu parceiro(a) a se sentar em um lugar confortável da casa, e expor tanto a necessidade dessa divisão, quanto a maneira como ela ocorrerá.

Dividindo as tarefas domésticas

Após um diálogo claro e coeso, precisamos definir o que cada um irá fazer. Rachel explica que, neste caso, é preciso esclarecer que as tarefas domésticas podem exigir tempo e principalmente esforço de ambos. “Sempre ressalto que as atividades domésticas não são poucas. Limpar, organizar, planejar, abastecer a dispensa, pagar contas, entre várias outras atribuições que demandam tempo”, diz.

A psicologa também ressalta a importância de esclarecer uma divisão justa e equilibrada entre as tarefas da casa sobre cada gênero: “Alguns padrões de tarefas de casa ainda carregam um estigma feminino muito grande, mas nada disso combina com os dias atuais. A parceria é exatamente para termos a divisão das tarefas de maneira completamente equilibrada, dessa forma conseguimos usufruirmos dos momentos livres a dois”, conta Rachel.

Mas o que realmente pode fazer a diferença, segundo a psicóloga, é a divisão do serviço doméstico de acordo com a aptidão de cada um. “Para essas conversas em quem nenhum dos dois consegue definir o que vai fazer, cabe uma negociação ou escalada das tarefas por afinidade e aptidão. O que vale mesmo é trazer para o dia a dia dessas tarefas uma leveza e simplicidade nas execuções, como em uma contribuição em conta conjunta: ambos depositam para ambos usufruem os juros e sacarem em conjunto o tempo livre”, exemplifica a especialista.

Um não se importa em lavar a louça, enquanto o outro entende melhor dos cuidados com as roupas? Este é um bom ponto de partida: faça uma lista com todas as tarefas que precisam ser realizadas e de quanto em quanto tempo, e comece distribuindo o que cada um faz melhor.

Uma boa dica é anotar em um quadro branco ou em uma planilha compartilhada cada atividade a ser realizada e deixá-la fixada na parede. Dessa forma, o casal consegue visualizar o que está sendo feito e dar suporte em momentos de complexidade na rotina.

Crie metas de organização

E que tal criar metas a serem cumpridas ao longo das semanas de organização da residência? Dessa forma, você e sua companhia poderão ganhar recompensas em conjunto ao atingirem as metas estabelecidas e compartilhar ainda mais da experiência de dividirem as tarefas domésticas juntos. Abuse da imaginação: estabeleça um ida ao cinema, um jantar romântico ou até mesmo um day off das tarefas domésticas quando aquelas tarefas mais complexas forem realizadas.

Rachel reforça que o cuidado em um relacionamento, apesar das metas estabelecidas, gera bem-estar e menos desentendimentos. “Cuidar de uma relação é como um ser vivo, precisa da dose certa a cada dia. Não adianta colocar diversas regras e limitações sem um diálogo prévio ou companheirismo, é preciso criar um pouco de tudo e um pouco de cada vez”, finaliza.

