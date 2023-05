‘Beijo arco-íris’, fetiche viral no TikTok, traz riscos à saúde

Você já ouviu falar sobre o ‘beijo arco-íris’? Apesar de ter um nome aparentemente inofensivo, o termo refere-se a uma prática sexual nociva que está viralizando no TikTok. Em resumo, a trend está incentivando que homens ingiram sangue de menstruação e mulheres engulam sêmen, simultaneamente, durante o sexo oral. Logo em seguida, o casal se beija, trocando os fluidos através da boca.

Que fique claro: não estamos tentando repreender ou constranger quaisquer pessoas que se sintam atraídas pelo fetiche. Contudo, é necessário ter noção dos riscos à saúde proporcionados por essa moda erótica. A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz esclarece todas as polêmicas sobre o assunto:

Beijo arco-íris: quais são os riscos?

Luana inicia esclarecendo que ingerir sangue — independente de vir de menstruação ou não — traz graves riscos à saúde, pois aumenta as chances de contrairmos IST’s (infecções sexualmente transmissíveis): “Se estivermos com algum machucado ou inflamação nas gengivas, dentes, lábios ou garganta, podemos contrair HIV, sífilis, gonorreia, bactérias e diversos tipos de hepatite”, alerta.

Segundo a sexóloga, o ideal seria sempre usarmos camisinha durante o sexo oral. Contudo, de acordo com a profissional, a maioria das pessoas dispensa a proteção nestes momentos. “Portanto, quando falamos sobre um beijo que faz troca de fluidos, os riscos são tão altos quanto em uma relação íntima com penetração,” diz Lumertz.

O mesmo vale para o sêmen: de acordo com a profissional, ele é tão nocivo quanto o sangue. “Muitas pessoas têm esse fetiche, mas a boca pode ter inúmeros machucados que não conseguimos enxergar, o que apenas agrava a situação.”

Como reduzir os riscos

Claro que, se for colocar o fetiche em prática, o ideal é escolher alguém com quem você tenha mais intimidade e conheça os hábitos sexuais. Ainda assim, ainda há outras precauções a serem adotadas: “Não escove os dentes de forma brusca antes da relação. Também evite passar fio dental, pois isso diminui as chances de acabar abrindo uma ferida na boca”, avisa.

Qual é o real problema com o ‘beijo arco-íris’?

Mas, para além dos riscos à saúde, Luana traz uma reflexão importante: “O que mais me preocupa, além dos danos físicos, é a sensação de que muitos enxergam as relações sexuais como metas a serem batidas. Então, elas observam essa trend no TikTok e sentem que deveriam colocá-la em prática, não importando se gostam ou têm vontade. É realmente um objetivo a ser atingido”, declara.

Para a educadora sexual, não avaliar os riscos à saúde (e nem se ao menos gostamos do fetiche) é um reflexo de uma sociedade que não pensa naquilo que realmente a satisfaz: “Existem várias alternativas que não nos comprometem fisicamente, especialmente quando usamos camisinha”, conclui.