Be-a-bá do prazer: 10 lições pra treinar a pegada dele

Se ele ainda não acertou na medida, é só questão de ensinar

Ele não beija você nem acaricia ou explora seu corpo durante a transa. Chato, muito chato…

Aqui vale a dica de fazer nele o que quer que ele faça em você. Acaricie os cabelos dele, arranhe suas costas, beije a orelha, o pescoço e até os mamilos. Use e abuse das palavras e gemidos: “Sua boca no meu corpo me deixa louca!”. Ele vai entrar na sua dança.

Não estimula seu clitóris (ou toca nele de um jeito que não dá prazer). Problemão, hein!

Não existe outra maneira além de ensinar o beabá. “Se um homem sabe masturbar uma mulher, aprendeu com outra mulher”, diz Suely. Conduza a mão dele pelo clitóris, mostrando como gosta que os movimentos sejam feitos e a pressão exata de cada um. Ou masturbe-se na frente dele – é excitante e funciona!

Ele só faz movimentos curtos de vaivém e não se preocupa em variar as posições. Que tédio!

Se é ele quem está por cima, tente controlar a velocidade e a profundidade da penetração segurando o quadril do gato com as mãos. Troque de posição com jeitinho, virando para o lado, mexendo as pernas. Aproveite para dizer: “Vem cá, faz mais de ladinho, é tão gostoso!”.

Ele é apressadinho e não espera você atingir o orgasmo. E o pior: justo quando estava tão perto…

Calma, garota, até para isso tem solução! Se notar que o gato está chegando lá, reduza o movimento, dê um beijo nele, faça carinho e sussurre: “Espera só mais um pouquinho, eu estou quase lá e fico louca quando chego ao orgasmo com você”.

Ele pula as preliminares e vai direto para a penetração

Você toma as rédeas das preliminares, assumindo o comando e deixando-o louco, esperando a penetração. Faça uma massagem gostosa nele, vende seus olhos, dê beijos em seu corpo e mostre como você se delicia com isso. Combinem que na próxima vez é ele quem faz!

Não estimula seu ponto G (talvez nem saiba onde fica)

“Se você conhece seu corpo e sabe onde tem prazer, é mais fácil indicar para o parceiro, que fica bem perdido se o assunto é ponto G”, fala Suely. Experimente algumas posições ao mesmo tempo em que pergunta para ele: “Como você acha mais gostoso, assim ou assado?”. Depois, sugira: “Agora vamos fazer o contrário?”.

Não é chegado em sexo oral (ou não faz de um jeito gostoso)

Apele para a vontade dele de ser o guru do sexo e abra o jogo: fale como você atinge o orgasmo mais fácil com sexo oral. Se o gato estiver beijando seu corpo, tente conduzir, de leve, a cabeça dele lá pra baixo. Experimente um jogo erótico do eu-faço-se-você-fizer!

Ele não fala uma palavra durante o sexo, não diz se está gostando e isso é importante para você. E agora?

A dica é ameaçar o gato em tom sexy. Fale coisas do tipo “Está gostando? Ah, acho que não, vou parar…”. Quando ele pedir pra continuar, rebata: “Então diz que está bom, me chama de gostosa, me convence a ficar aqui”.

Ele vira para o lado e dorme após o sexo. Caramba, que coisa irritante!

A sexóloga explica o porquê disso: “Depois da transa, o homem relaxa pra valer. Já a mulher fica ligada. Isso é bastante comum”. Mas dá pra segurar o gato acordado mais um pouco: coloque uma música, elogie a performance dele, peça (com jeitinho) um cafuné e conte como você curte ficar abraçadinha…

Ele não aceita brinquedinhos eróticos e não dá chance para fantasias na cama

Prepare o terreno. Num momento descontraído, diga que uma amiga comprou um brinquedinho e está adorando. Observe a reação dele. “Evite surpresas aqui. O cara pode ficar tímido ou achar que o desempenho está ruim”, alerta a sexóloga.

Conselho extra: Fale com muito jeitinho!

Está certo: se a gente não falar, ele nunca vai saber. Mas a forma como se diz é o grande segredo pra evitar desconfianças e inseguranças da parte dele. Use sempre palavras positivas para estimulá-lo e evite críticas. Em vez de soltar um “você não sabe me tocar direito”, prefira um “seu toque me deixa louca, ainda mais quando é bem aqui”, indicando sua região de prazer. Com jeitinho, vai!