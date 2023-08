Amor em Campo: as namoradas e esposas das jogadoras do Brasil

Se durante a Copa do Mundo no Qatar em 2022 as declarações de afeto e carinho entre a comunidade LGBTQIA+ eram proibidas, dessa vez, no Mundial Feminino que acontece na Austrália e na Nova Zelândia, o amor vence qualquer tipo de discriminação.

As relações das nossas atletas mostram que o preconceito e o esporte não devem viver no mesmo espaço, e a celebração desse amor ganha um novo significado quando o desempenho e o apoio entram em campo.

Entre as grandes histórias de amor, os casais da seleção brasileira predominam quando o assunto é relacionamentos entre jogadoras. Aqui, separamos uma lista com alguns dos casais mais fofos do nosso time e suas histórias, que envolvem duas paixões: a parceria e o futebol.

Tamires e Gabi

A lateral-esquerda, Tamires Dias e a cantora Gabi Fernandes vivem um relacionamento com muito amor, música, e claro, futebol. Acontece que antes de se dedicar à música, Gabi chegou a jogar bola e até mesmo a participar de campeonatos em outros países, porém o amor pela música falou mais alto.



Porém, segundo o Jornal Extra, foi Érika, a jogadora do Corinthians e amiga de Tamires, a responsável por apresentar Gabi à lateral-esquerda da seleção. Na época, Tamires era casada com César Britto, com quem tem um filho, Bernardo, de 14 anos, e, após o fim do relacionamento, as duas se aproximaram – assumindo de vez o romance em agosto de 2022.

Desde então, as duas não se desgrudam mais, chegando até a lançar uma música juntas. A faixa Ela Escreve a Própria História foi o primeiro trabalho musical entre as duas, e serve como hino para inspirar outras mulheres na dedicação e na defesa do papel feminino no esporte, principalmente no futebol, paixão em comum entre as duas.

Andressa e Fran: amor em campo

Esse casal tem história para contar. Juntas desde de 2012, a meia-atacante Andressa e a ex-jogadora da seleção, Fran, se conheceram após serem convocadas para defender a amarelinha no mesmo ano.

Elas se casaram em 2020 e sabem muito bem como enfrentar as dificuldades da vida juntas, principalmente para viver um romance livre de preconceitos e opiniões adversas.

Em entrevista ao TNT Sport, Fran contou que demorou um tempo para entender o que de fato sentia, pois já estava fixada em um outro relacionamento e sua maior preocupação eram relacionadas à questões familiares: “Demorei muito para me assumir publicamente. Me assumi aos 27 anos, já estava namorando, já estava quase que casada, praticamente. Acho que foi mais uma questão da família. Da sociedade em si eu não tinha tanta preocupação, porque tinha o convívio com outras meninas e cada uma tinha uma história diferente: família apoiava, outras famílias não apoiavam. Mas, para mim, era a questão da família mesmo” contou a ex-jogadora.

Já Andressa, contou na mesma entrevista que contou aos pais sobre sua sexualidade aos 17 anos, e que, anos mais tarde, durante a conversa em que assumia o namoro com Fran, ela contou que eles já sabiam da novidade sobre o romance.

Continua após a publicidade

Antes de assumir de vez a paixão pelo mundo, o medo do preconceito e da perda de patrocínios foi uma preocupação geral, mas isso não as impediu de viver o que era mais forte, o sentimento de carinho e amor entre elas: “Seja você mesmo! Às vezes você quer se encaixar em um padrão que criaram que não é seu padrão. Às vezes, a pessoa quer agradar tanto o outro, que não vive a própria vida e não é feliz…Que se assuma na hora que é pra se assumir, que seja feliz!” declarou Fran para o site.

Kathellen e Fê Palermo

Mais um amor que os campos de futebol uniram. A zagueira Kathellen vive o verdadeiro amor futebolístico com a lateral e zagueira do São Paulo, Fê Palermo.

As duas já chegaram a jogar juntas em 2022, durante a vitória do Brasil na Copa América, e, por muito pouco, não dividiram os gramados australianos. Fê não foi convocada para estar no mundial deste ano, o que gerou bastante revolta entre os torcedores.

Mas se elas não puderam estar dividindo a missão de trazer o nosso primeiro título em uma Copa do Mundo, ao menos fazem questão de participar da luta contra o preconceito e celebrar o amor entre elas. Durante a celebração do Dia do Orgulho Gay, ambas realizaram uma declaração superemocionante sobre o amor entre elas e a importância do apoio dentro da comunidade LGBTQIA+:

“Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, disse Fernanda.

Marta e Carrie

A estrela da nossa seleção está com o coração batendo forte e vivendo grandes emoções. Isso porque a atacante Marta vive um romance com sua companheira de partidas, a jogadora Carrie Lawrence, ambas atletas do time americano Orlando Pride.

Antes mesmo do romance se iniciar, Marta chegou a ficar noiva de uma outra integrante do time americano, a zagueira Toni Deion. Apesar do clima de tensão pelo fato de ter que conviver com a ex e a atual namorada no mesmo time, Marta vive discretamente o seu relacionamento com Carrie, com quem mora junto há quase 2 anos em uma mansão em Orlando.

Apesar da discrição, Marta faz questão de demonstrar que está apaixonada e se declara frequentemente à amada.

O amor é com toda certeza o maior campeão na vida das nossas atletas, fazendo dessa vitória a conquista de toda a comunidade. Viva o amor sem preconceitos!