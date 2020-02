7 tipos de sexo ardente

Use a criatividade para inovar em cada tipo de sexo de acordo com os seus desejos

1. Rapidinha vapt-vupt

Por que vale a pena?

Este tipo de sexo é perfeito para aliviar as tensões e satisfazer o desejo a qualquer hora! Vale deixar o preconceito de lado e experimentar. Imagine, por exemplo, que sua casa está cheia, mas um beijão esquenta o clima entre você e o parceiro. Por que não levá-lo ao banheiro ou a um cômodo vazio e fazer a festa? Mostrar ao rapaz todo o seu tesão vai excitá-lo ainda mais.

Acerte em cheio

Há duas boas posições para a rapidinha. Em pé, de costas para o parceiro, curve-se em direção a uma parede ou mesa e deixe que o gato penetre-a por trás. O papai-e-mamãe também funciona, pois o homem controla a velocidade da penetração – que deve ser mais rápida! Vale ter um lubrificante para apressar as preliminares, pois talvez não dê tempo de se aquecer.

2. Jogo dos sentidos



Por que vale a pena?

Normalmente, durante a transa, ninguém se esforça para estimular a audição e o paladar – afinal, o tato e a visão sempre saem ganhando. Por isso, separar um período do sexo para ativar todos os sentidos pode fazer uma diferença e tanto! Só assim você descobrirá algumas sensações novas e conhecerá melhor o moço, criando mais intimidade entre o casal.

Acerte em cheio

Vamos instigar todos os sentidos? Olfato Acenda uma vela cheirosa no ambiente e use um perfume ou creme hidratante gostoso. Tato Vista uma lingerie de renda para estimular o toque dele. Visão Aposte em luz suave para um clima de sensualidade. Audição Diga frases sexies para atiçar a imaginação dele. Paladar Coma morango ou chocolate no corpo do gato.

3. Amor devagarzinho



Por que vale a pena?

Explorar o corpo do parceiro e deixar que ele faça o mesmo com você é importantíssimo! Para isso, não meça esforços e marque um fim de semana romântico, por exemplo. Com tempo e tranquilidade, vocês poderão aproveitar melhor o momento para turbinar as sensações de prazer de ambos.

Acerte em cheio

Antes de se entregarem ao sexo, comecem a estimular um ao outro: a troca de olhares e de toques os deixará mais ansiosos para a hora H! Quando estiverem juntos, não tenham pressa para terminar. Escolha uma posição confortável e fale o que deseja que ele faça – e diga que também atenderá os pedidos do gato. Ao demorarem para atingir o orgasmo, vocês dois aumentarão a intensidade dele depois. Oba!

4. Seja dominada por ele

Por que vale a pena?

Se você nunca se entregou totalmente ao parceiro, está na hora de tentar. Em geral, o homem fica extremamente excitado quando se sente no comando da situação. E, assim, seu parceiro se esforçará ainda mais para levar você à loucura! Ou seja: os dois ganham. Dê poder ao seu amado e veja o resultado.

Acerte em cheio

Como é a vez do maridão de assumir as rédeas da transa, escolham posições nas quais ele estará por cima. Para a entrega ser total, afaste as mãos, colocando-as atrás da cabeça. Tal postura deixa claro que você está dispo sta ao que ele sugerir. Seu amado ficará elétrico ao perceber que tem a sua confiança.

5. Domine seu homem

Por que vale a pena?

Seu homem é daqueles que sempre quer mandar na relação? Então, mostre a ele o que você deseja secretamente! Além de realizar as fantasias que sempre quis, você vai surpreendê-lo com a postura de dominadora.

Acerte em cheio

Para que você tenha o controle, prefira ficar por cima do bonitão. Peça a ele que deite na cama e sente-se por cima, mantendo uma perna de cada lado. Nesta posição, você poderá decidir o ritmo da penetração: tente variar entre mais rápida e mais lenta. Como o gato estará com as mãos livres, peça-lhe que acaricie seu clitóris, aumentando seu prazer. E, claro, não se esqueça de ter uma postura confiante e segura – veja a si mesma como uma deusa do sexo!

6. Pegada selvagem

Por que vale a pena?

Uma transa que abala até as estruturas da cama é sempre bem-vinda! Quando o gato não economiza na pegada, você se sente desejada e irresistível por ele não conseguir se controlar. Além de aumentar muito sua autoestima, esse tipo de sexo permite que você libere todos os instintos e mostre ao parceiro tudo que está sentindo com gemidos e sons altos.

Acerte em cheio

Escolha posições que remetam ao instinto animal: uma boa opção é começar de quatro. Deixe claro que está prontinha ao pedir que ele segure em sua cintura para ditar o ritmo dos movimentos. Se quiser esquentar ainda mais (e confiar no moço), peça que ele puxe um pouco seu cabelo. Não deixe de gemer conforme seu prazer for aumentando.

7. Tudo à mostra

Por que vale a pena?

Chega de ter medo de transar com as luzes acesas! A claridade, afinal, faz você prestar atenção em cada reação do gato e perceber de quais toques ele gosta mais. Além disso, os homens se excitam ao ver a mulher em ação. E, caso não esteja em forma, não se preocupe: se o parceiro está com você é porque sente tesão por seu corpo!

Acerte em cheio

Peça para ele se sentar na cama e sente-se por cima dele de frente, colocando as pernas atrás das costas dele. Além de ficarem juntinhos, nesta posição nenhuma imperfeição ficará tão exposta e você se sentirá segura para aproveitar tudinho! Quer colocar mais fogo? Aproveite as luzes acesas e se masturbe, mostrando a ele como gosta de ser tocada. Ele vai adorar!

Consultoria: Fernanda Pauliv, palestrante, sócia e consultora do Joanah Pink Centro Integrado da Mulher (www.joanahpink.com.br); Maria Luiza Cruvinel Moretti, sexóloga e terapeuta de casais