7 famosos que têm (ou já tiveram) um relacionamento aberto

Falar sobre relacionamento aberto ainda provoca um grande furor entre as pessoas. Entre dúvidas e muitos comentários raivosos, a sociedade parece não compreender como alguns casais conseguem desconstruir valores de posse a fim de viver dinâmicas afetivas mais autênticas a quem são.

Este é o caso, por exemplo, de Deborah Secco e Hugo Moura, que foram casados por nove anos. Em entrevistas, a atriz chegou a declarar que é inevitável nos depararmos com pessoas interessantes no dia a dia, e que ignorar este fato acaba não dando tão certo.

Até mesmo Angélica e Luciano Huck, casal emblemático da mídia nacional, cogita a possibilidade de, em algum momento, vivenciar um casamento aberto.

Se estamos diante do fim da monogamia, não sabemos. O fato é que, cada vez mais, personalidades famosas vêm perdendo o medo de abraçar as práticas não-monogâmicas e incentivar discussões nas redes sociais.

Por isso, separamos 7 casais famosos que vivem em um relacionamento aberto (e não têm medo de tocar no assunto). Confira:

Angélica e Luciano Huck

Muito se questiona se Angélica e Luciano Huck possuem um relacionamento aberto. De acordo com a apresentadora, esta não é uma realidade… ainda! Isso porque, em entrevista à revista “Ela”, do jornal O Globo, Angélica revelou que cogita a possibilidade de abrir o casamento com o marido.

“Temos amigos que são (não monogâmicos). Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”, declarou. Atualmente, a dupla vem ponderando prós e contras.

Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco foi casada com Hugo Moura por nove anos, anunciando o divórcio no começo deste ano. Em entrevista à Carla Diaz, a atriz deu detalhes sobre o seu relacionamento aberto (um tema que, definitivamente, não é tabu para a estrela): “A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, disse.

Luisa Arraes e Caio Blat

A internet ficou chocada ao ver as fotos de Luisa Arraes, esposa de Caio Blat, aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show no Rio de Janeiro (RJ), em fevereiro deste ano. Todavia, o que especulava-se ser uma traição, era, na verdade, parte dos acordos entre Luisa e Caio, que estão juntos desde 2017.

“Eu sou um cara muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse. Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos, e as mulheres ficavam mais submissas. Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros”, declarou ao Extra após os cliques de Luisa beijando Chico viralizarem.

Ele continuou: “Quando você entra num casamento, sua identidade própria não acaba. Você tem os seus gostos, seus amigos, pode até sentir atração por outras pessoas. Tudo isso deve ser conversado e entendido, faz parte de um acordo e só fortalece o casal. É o que acontece com a gente.”

Caio Blat também defendeu a parceira em relação ao flagra: “É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda”.

Fernanda Nobre e José Roberto Jardim

Juntos há mais de uma década, o diretor e a atriz não veem problemas em comentar sem filtros o relacionamento não-monogâmico que vivem. Inclusive, através de um post nas redes sociais, Fernanda reforçou o quanto a dinâmica é absolutamente saudável e honesta: “A gente não está procurando ninguém, mas se alguém se interessar por alguém, se alguém tiver um impulso sexual por alguém, isso não é uma traição, não é um crime horrível, ninguém está sacaneando ninguém.”

Marco Nanini e Fernando Libonati

O lendário ator Marco Nanini, assumidamente bissexual, vive em união estável com o produtor cinematográfico Fernando Libonati desde 1988. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, Marco explicou o funcionamento de sua relação: “Tem uma passagem entre os muros para os cachorros passarem para cá, passarem para lá, para a gente passar também. Ele tem sempre as companhias dele, eu tenho as minhas.”

Igor Rickli e Aline Wirley

Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, mantém uma relação aberta com Igor Rickli desde que oficializaram a união, em 2015. Ambos se declaram como bissexuais, e afirmam manter relações românticas ou sexuais com outros, sem que isso seja visto como traição.

“A gente gosta de pensar que, cada vez mais, as coisas estão sendo naturalizadas. A gente fica feliz de poder contribuir para que tudo deixe de ser um grande tabu e que as pessoas encontrem um lugar de respeito e acolhimento necessário”, declarou Igor em entrevista ao Gshow.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Em entrevista à revista “GQ”, Will Smith trouxe a público a relação aberta que vivencia com Jada Pinkett Smith: “Não sugiro esse caminho a ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor”, declarou. Will e Jada estão juntos há quase 25 anos.

