6 passos para superar uma traição

Dicas para você superar uma traição e dar a volta por cima

Foto: Dreamstime

Se traída pode ser um trauma, mas também é uma oportunidade de recomeço, crescimento e superação. Veja dicas para dar a volta por cima e voltar a ser feliz.



1. Converse sobre o que aconteceu

Descobrir uma traição dói e faz aflorar sentimentos como raiva, mágoa, culpa. Nesse momento é fácil perder a cabeça e partir para acusações que, provavelmente, não levarão a nada. O que fazer? Busque entender os motivos da infidelidade. Acredite: isso será importante para conseguir lidar com ela. Segundo a psicóloga Mary Scabora, em princípio, vale estabelecer um diálogo consigo mesma para repensar a relação. Após refletir sozinha, ouça o outro, pois só o parceiro conseguirá lhe explicar o que o levou a ser infiel. “Se achar mais fácil, a conversa pode acontecer por meio da troca de e-mails ou bilhetes”, sugere Eliana Barbosa, consultora em desenvolvimento humano.

2. Um tempo vai ajudá-la a ver melhor a situação

Terminar o relacionamento ou superar o drama juntos? Difícil decisão. Afinal, nem sempre uma traição significa que o amor, o desejo e a parceria entre o casal acabaram. De acordo com a psicóloga Carmen Cerqueira Cesar, quem foi traída precisa realmente de um tempo para enxergar a situação com distanciamento, processar o que aconteceu e decidir se consegue ou não reconstruir a união. A solução: fazer um balanço para vislumbrar como será a vida com ele daqui por diante. “Divida uma folha de papel em quatro partes. Liste os ganhos e as perdas de continuar a relação e de terminá-la. Assim terá uma visão mais clara de sua situação”, indica Eliana.

3. Viva seu luto a distância

Respeitar sua dor faz parte do processo. Entretanto, não significa que sentir autopiedade solucionará o problema. Sentir-se culpada também não é o caminho, porque a decisão de trair foi dele. “Ficar comentando com os outros seu sofrimento e sua desilusão só faz com que se afunde e se desvalorize cada vez mais”, garante Eliana. Decidiu pela separação? Mantenha-se longe dele. “Conviver com o ex é complicado, pois você não conclui a questão. Se for impossível afastar-se, como no caso de ser o pai de seus filhos, encontre-o o mínimo possível até superar o ressentimento”, aconselha Carmen. Mais três dicas:

1) Os encontros inevitáveis devem ser marcados em lugares neutros.

2) Os dois devem tentar manter a calma.

3) E, para que os filhos não sofram, o ex-casal precisa trabalhar o distanciamento emocional.

4. Turbine a autoestima

A infidelidade baixa a autoestima. Logo, a mulher traída tende a sentir que não é boa o suficiente, amada, desejada. “Muitas vezes, acomodamo-nos em uma relação e paramos de nos cuidar, reforçando os sentimentos negativos”, afirma Mary. Essa é a hora de alimentar o ego. Aproveite para retomar projetos e fazer o que gostaria de ter feito. “Renove o guarda-roupa, mude o visual, cuide do corpo, saia com as amigas, conheça pessoas, flerte com outros homens para sentir que a querem”, sugerem as especialistas. Enfim, construa uma história de amor consigo mesma.

5. Amigos, a alma do negócio

Rir é um ótimo remédio. Melhor ainda se for acompanhada. Para sair da fossa, divirta-se. “A troca afetiva também existe entre amigos. Escuta-se outras histórias, fala-se sobre assuntos diferentes e pode-se até conhecer alguém interessante”, diz Carmen. No entanto, cuidado para não ficar com outra pessoa apenas para usá-la como estepe. “Só busque envolvimento se estiver aberta a viver novas experiências, sem mágoas da relação anterior. Cada uma é única. Logo, não é justo transferir seus medos e suas inseguranças do relacionamento passado para o atual – e nada de ficar falando do ex ou sobre sua dor”, defende Mary.

6. Doce vingança

Quer dar o troco? Invista na sua felicidade. Para tanto, daqui para frente, foque em sua vida. Não gaste tempo e energia pensando em uma forma de fazer o outro sofrer. Isso não vai aliviar sua dor. “Esteja sempre atenta aos seus impulsos e sentimentos para procurar lidar com eles de forma lúcida e produtiva”, alerta Mary. Para Eliana, perdoar o ex-parceiro é a melhor forma de superar, de fato, a mágoa pela traição. Mas atenção: desculpar não significa esquecer, e sim não guardar ressentimentos.