15 coisas que só as solteiras podem fazer

Foto: Getty Images

1. Cair na balada

É difícil levar uma vida boêmia com um namorado a tiracolo. Então aproveite a solteirice para conhecer todas as baladas que tem vontade.

2. Repicar tudo

Alguns namorados fazem charminho para que a mulher não corte demais o cabelo. Outros não falam nada, mas mesmo assim a namorada fica insegura de arriscar no corte. Talvez por isso uma pesquisa britânica de 2010, coordenada pelo cabeleireiro das celebridades Andrew Collinge, tenha apontado o fim de um relacionamento como a principal razão que leva uma mulher a mudar o corte de cabelo. Quer repicar, cortar a franja, pintar, fazer mechas? Se jogue!

3. Ousar no look

O princípio anterior vale também para roupas e maquiagens. A solteirice é um bom momento para misturar listras, poás e color blocking sem que ninguém a aborreça.

4. Viajar, viajar, viajar!

Claro que as comprometidas também viajam. Mas geralmente na companhia do namorado e para lugares românticos. É mais fácil fazer um intercâmbio, um mochilão por vários países ou participar de grandes festas populares pelo Brasil estando solteira.

5. Liberar a adrenalina

Tem muito cara por aí disposto a bancar o seu pai, querendo protegê-la dos perigos. (E tem ainda aquela outra categoria: os com medo de ter de acompanhar você.) Então vá pular de paraquedas, andar de balão, mergulhar, escalar uma montanha, participar de um rali, fazer rapel…

6. Emagrecer com menos esforço

Programinhas básicos de namoro: jantarzinho, cinema com pipoca, sorvete. Troque tudo isso por uma agitadíssima aula de jump pós-expediente – e você vai descobrir por que aquela sua amiga solteira está em ótima forma.

7. Pegar geral sem compromisso

Flertar é divertido e faz bem para a autoestima. Conheça pessoas, permita que homens diferentes do que você considera ser o seu tipo se aproximem. Uma viagem ao exterior pode ser bom para incluir estrangeiros no que chama de seu “dossiê de solteira”.

8. Criar um Tumblr

O Tumblr – espécie de blog focado em imagens e vídeos – está ficando cada vez mais popular no Brasil. É um jeito de desabafar, se expressar, pensar na vida… Já se você prefere escrever, extravase toda a sua inspiração em um blog tradicional.

9. Subir na carreira!

Todo mundo fala que se deve buscar o equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Mas mergulhar no trabalho por um período da vida pode fazer toda a diferença no futuro.

10. Pôr as contas em dia – e sair às compras!

Uma mulher solteira pode, se quiser, torrar sua grana em um sapato caro e depois passar o mês comendo miojo. Já namorando é preciso ter sempre a graninha para pagar sua parte na conta do restaurante.

11. Aprender algo que faça diferença

Namorar é uma delicia – mas toma um tempo danado. Aproveite o tempo extra para fazer uma pós-graduação ou um curso intensivo de língua estrangeira, por exemplo.

12. Encontrar a sua turma

Não tem jeito: quando se está namorando, as outras pessoas que você ama ficam um pouco de lado mesmo – afinal, só existe um fim de semana por semana! A fase solteira permite que você redescubra o prazer de passar um dia inteiro com aquela amiga com quem sempre tentava marcar algo e nunca conseguia.

13. Ter uma casa só sua

Sair da casa dos pais para viver uma vida mais independente é uma experiência importante para quem quer se encontrar. Mas isso pode acabar sendo atropelado pela vontade de dividir um apê com seu amor. “Quem mora com o namorado sem ter morado sozinha antes corre o risco de ficar muito dependente dele”, diz a psicóloga Regina Silva. Seja a única dona da casa enquanto é tempo!

14. Comprar um vibrador!

Não precisa estar solteira para fazer isso, é claro. Mas fica mais simples: tem muito cara que morre de ciúme. Se brinquedos eróticos não lhe parecem atraentes, faça alguma outra coisa de que sempre teve vontade e medo (a ideia é essa!). Ser solteira é poder assumir livremente suas escolhas.

15. Mudar o mundo

Toda a energia e o amor que você antes dedicava a uma única pessoa pode deixar o mundo um pouco melhor. Já pensou em se engajar com trabalhos comunitários? Oportunidades não faltam e levar alegria a quem precisa traz alegria de volta.