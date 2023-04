5 fones de ouvido Bluetooth para você focar no trabalho em casa

Você sabia que ouvir música enquanto trabalha pode te ajudar (e muito) a focar no trabalho? Isso porque ela auxilia muito na concentração, estimula a memória e pode também dar uma ajudinha nas suas capacidades cognitivas. Isso tudo foi comprovado por diversos estudos.

O maior exemplo disso está nas playlists de Lo-Fi, um estilo de música super calmo e tranquilizante, que possuem milhares de acessos no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, e em diversos outros serviços. Muitos dos ouvintes deste gênero o utiliza como forma de se concentrar nas tarefas que devem ser feitas, principalmente nos estudos e trabalho.

Por isso, decidimos separar aqui nesta matéria 5 modelos de fones de ouvido Bluetooth para você escutar suas playlists favoritas enquanto trabalha. Claro que os fones com fio também são ótimas opções, mas quando pensamos em praticidade, os fones bluetooth largam bem a frente.

Confira agora a nossa seleção de fones bluetooth para você se concentrar ainda mais no trabalho com a ajuda da música!

