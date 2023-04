Buscas por brechós no Google Maps cresceram 140% em um ano

O Dia da Terra, 22 de abril, mostrou que consumidor tem procurado por alternativas sustentáveis na hora de fazer compras e as buscas por brechós cresceram 140% em um ano. O Google Maps levantou dados sobre as tendências de hábitos dos seus usuários e, no Brasil, as pessoas querem garimpar peças, pensando na reutilização de roupas. O Maps oferece um universo de possibilidades para que as pessoas possam fazer escolhas sustentáveis por meio da sua plataforma, como exibir os locais onde encontrar roupas usadas ao pesquisar frases como “brechós perto de mim”.

Sabemos que as mudanças climáticas são mais que uma realidade, e sim, uma urgência. Não é por acaso que, todo ano, celebramos o Dia Mundial da Terra. A ideia é relembrar da luta em defesa do meio ambiente e promover compreensão sobre a importância da preservação da natureza, por meio da educação ecológica. Muito além de ir atrás de peças vintage, os brechós são uma forma de fazer compras com consciência, promovendo também a sustentabilidade através desta escolha.

Em uma conversa com a consultora e pesquisadora de moda Carol Garcia, sobre as tendências cíclicas da moda e ela discorreu um pouco sobre o boom dos brechós. “A moda vintage foi uma das principais razões para o surgimento dos brechós, mas a sustentabilidade tem sido cada vez mais valorizada na indústria da moda e isso tem impulsionado o sucesso dos brechós. Além disso, muitas pessoas procuram peças únicas e exclusivas, que não são encontradas nas lojas convencionais, e os brechós são excelentes lugares para encontrar essas peças. Ou seja, o público mais fiel dos brechós não é aquele que se preocupa em seguir tendências.”

Além dos fatores citados, essa alta também se explica por outro motivo: a economia. “Pesquisas recentes mostram um outro fator que tem contribuído para o sucesso dos brechós que é a economia de dinheiro, já que muitas vezes as peças são vendidas por preços mais acessíveis do que em lojas de marca. Nesse caso, sim, o consumidor pode buscar nos brechós peças semelhantes às que encontrariam em lojas de roupas novas”, completa Carol.