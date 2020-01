WhatsApp testa novo compartilhamento de stories para Facebook e Instagram

A gente sabe que todo mundo ama fazer uma postagem nos stories e é difícil parar só em um, não é? Aproveitando essa onda de compartilhamentos, o WhatsApp resolveu fazer um teste inédito em seu aplicativo.

Agora será possível selecionar uma postagem dos “stories” do aplicativo de mensagens – aquela seção marcada como “Status” – e enviá-las para o Instagram, Facebook, Gmail e o Google Fotos. Para isso, um botão estará disponível para essa ação.

A função já está disponível para quem usa a versão beta do WhatsApp para o Android. Segundo o The Verge, a empresa também garantiu que as contas não são vinculadas, portanto apenas os ícones e mecanismos são parecidos. Isso se dá por conta dos vários ataques de hackers que já aconteceram nas redes comandadas por Mark Zuckerberg e, portanto, o WhatsApp escolheu se manter firme às suas políticas de segurança e de encriptação dos aparelhos.

Ainda não se sabe se quando esta ferramenta estará disponível para todos.