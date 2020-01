Você sempre sonhou em ter o ‘slime’ da Nickelodeon? Agora dá!

Volta e meia, alguns brinquedos ganham o coração da criançada de um jeito que parece impossível dos pais entenderem. Ao verem o amiguinho brincando com algo novo (ou que voltou à moda), a vontade de experimentar é praticamente instantânea neles. É o caso do Slime, a divertida “geleca” que escorre pelas mãos, estica, faz bolhas e deixa os pequenos criarem universos de histórias com o brinquedo.

Na língua Inglesa, a palavra “slime” significa lodo. Mas o material vendido nas lojas de brinquedos não é lodo de verdade e muito menos tóxico, é claro. O produto ganhou fama nos anos 1970, quando a Mattel espalhou pelo mercado o material viscoso da cor verde em embalagens que lembravam latas de lixo. O sucesso foi tamanho que outras empresas decidiram investir na ideia e colocar muitas opções da geleca nas prateleiras de lojas em diversas partes do mundo.

O ICÔNICO SLIME DA NICKELODEON

Em 1980, o canal de TV infantil Nickelodeon mostrou o seu famoso slime pela primeira vez durante o programa “You Can’t Do That On Television“, algo como “Você Não Pode Fazer Isso na Televisão”. No programa que apresentava esquetes de comédia, vídeos musicais e desafios, os participantes pré-adolescentes que erravam as perguntas eram “castigados” com um monte de gosma verde pelo corpo que caía de um vaso sanitário. Um tremendo sucesso de audiência.

É claro que na TV tudo foi feito para imitar a realidade, e a meleca verde da Nickelodeon, usada até hoje nos programas do canal, é simplesmente uma mistura de pudim de baunilha, molho de maçã, corante verde e um pouco de aveia. Transmitida pela Nick, a maior premiação dos EUA voltada para o público infanto-juvenil, o Kids Choice Awards usa e abusa da geleca para receber os vencedores da noite, como o Chris Pratt, que venceu este ano como “Personagem que detona”, por sua participação em “Jurassic World: Reino Ameaçado” e o Will Smith, que apresentou um novo teaser do filme “Alladdin“.

E tem slime novo por aí?

O MdeMulher esteve na Abrin, uma das maiores feiras de brinquedos do mundo, caçando o que vai bombar entre as crianças em 2019. Entre bonecas, jogos de tabuleiro e games com personagens queridinhos, o Slime continuou como uma das grandes apostas.

A Nickelodeon criou um estande inteirinho só para a versão comercial de sua famosa e inconfundível geleca verde, com um cenário que tinha tubulações de esgoto fictícias nas paredes e uma piscina de meleca verde incrível que chamou a atenção de todos que passaram por lá. Não vamos mentir, deu vontade de mergulhar na piscininha! Além do tradicional potinho verde, a parceria com a Asca Toys também disponibilizou o produto em outras cinco cores vibrantes. Você nem precisa mais ganhar o Kids Choice Awards para testar a meleca!

Na feira, além dos potes da Nick, o slime também foi vendido por outras marcas como a Doce Brinquedo, com o produto multicolorido Gelelé em versões com glitter, que também estica e não gruda no chão. Bem divertido, o estande da marca disponibilizava alguns tanques para a gente testar as massinhas. Ah! E você sabia que o produto não tem cheiro de frutas para não ser confundido como alimento por crianças e animais? Bem pensado!

A Fun Brinquedos criou a “Fábrica de Slime”, com todos os ingredientes para os pequenos criarem o próprio slime de um jeito só deles. Com muito ou pouco brilho, cores alucinantes e divertidas figurinhas para espalhar pela massinha e criar brincadeiras incríveis. Basta adicionar água ao “pó mágico” e a diversão está garantida!

De zumbis a pequenas fábricas de doces, a linha ArtKids, da Acrillex, trouxe vários brinquedos temáticos com a massinha, e uma que deixou a gente doidinho é a Kimeleka Slime, que brilha no escuro! O produto também não gruda no chão e não mancha as roupas, além de ser fácil de ser encontrado à noite pela casa, né?