Brasileiros são os que mais fazem viagens curtas para sair da rotina

Quem trabalha muito sabe o valor daquela viagem curtinha que recarrega as nossas forças. Muita gente tira pequenas períodos de folga do trabalho, apenas para sair da rotina. Segundo pesquisa do site Booking.com, os brasileiros são os líderes nesse tipo de descanso.

O “descanso do trabalho” é o terceiro maior motivo que leva os brasileiros (81% dos entrevistados) a saírem em pequenas férias. A motivação perde apenas para “se divertir” e “ver o máximo possível”.

A pesquisa foi feita em 2017 e escutou 56.700 pessoas de 30 países, que tinham mais de 18 anos.

Na média nacional, 84% das pessoas viajaram períodos curtos, entre 1 e 4 dias, sendo que o total anual foi de 15 a 19 dias. As viagens foram a lazer e domésticas (com destinos nacionais). Enquanto isso, 67% dos viajantes foram acompanhados de parceiros ou esposos e 37% viajaram com grupos de amigos.

Agora, se o motivo é profissional, os brasileiros fizeram mais viagens domésticas do que a média mundial, 46% contra 36%. No entanto, quando o destino era internacional, os brasileiros ficaram abaixo da média global: 21% contra 22%.

Uma das tendências que o brasileiro tem quando está viajando a trabalho é aproveitar ao máximo o lugar e visitar tudo que for possível. Dos entrevistados, 59% disseram que aproveitaram o destino também como forma de lazer (quase 6 em cada 10).

Quanto às reservas, uma das maiores dúvidas de quem vai viajar, metade dos viajantes brasileiros (51%) reservaram as suas acomodações em plataformas de serviços digitais. Enquanto isso 44% escolheram reservar os quartos separadamente, ou seja, não fecharam pacotes de viagem.

