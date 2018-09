Engana-se quem pensa que para eleger o vestido de noiva dos sonhos será preciso decidir apenas detalhes referentes ao estilo, tecido, caimento ou tipo de decote. O primeiro passo é definir qual tom de branco a peça terá. Sim, e acredite: há muitos!

Para esclarecer as dúvidas, conversamos com a estilista Lethicia Bronstein, queridinha das famosas. Ela assinou o vestido usado por Ticiane Pinheiro, em seu casamento com César Tralli, e também o modelo usado pela blogueira fitness Gabriela Pugliesi, usado em seu casamento com Erasmo Vianna. Confira as dicas da especialista e escolha um tom de branco para chamar de seu!

Off White

Apesar de ser visto como um tom contemporâneo, o off White é, na verdade, o verdadeiro branco para vestido de noivas. Lethicia explica: “Na seda pura, que é a base de tecidos de noiva, como por exemplo, tafetá, tule de seda e musseline, não existe o branco. Então, na verdade, as noivas acham que casam de branco, mas a cor é off White.”

Branco puro

“Este tom é usado em tecidos menos nobres. Então, quando a noiva vem até mim procurando um vestido mais puxado para o branco, eu aposto na renda. Devido à composição de algodão na renda, o tom branco prevalece, mas uso o off white por baixo e assim consigo puxar para o tom desejado”, explica a especialista.

Champagne

Boa escolha para as noivas que vão trocar votos em cerimônias noturnas, o champagne apresenta um toque que remete ao dourado, lembrando justamente a cor da bebida que inspira o nome. “Para a noiva que optou por esse tom, minha dica é escolher um vestido que tenha brilho, como o cetim”, aconselha a estilista.

Nude

Para Lethicia, os vestidos em tons nude combinam perfeitamente com noivas que optaram por um visual boho ou vintage. “O termo nude é usado quando temos uma cor de tecido que se assemelha ao máximo com a cor da pele da noiva. Logo, o nude para uma noiva negra, por exemplo, será diferente do nude para uma noiva com a pele muito branquinha. Minha dica é escolher um vestido que tenha o forro no tom nude e que depois brinque com sobreposições com outros diferentes tipos de renda”, explicou Lethicia.

Marfim

O marfim tem um fundo levemente mais opaco, assemelhando-se ao bege. “Este tom é muito elegante e, por ser uma cor neutra, fica bonito em todos os tons de pele”, garante Lethicia.

Dusty rose

O dusty rose é uma opção romântica e perfeita para casamentos mais intimistas. “Sugiro o uso de tecidos mais fluidos como o tule, por exemplo. Esta cor exige muita atenção, pois a mulher não pode perder aquele ar único de noiva. Um belo arranjo de cabelo e um buquê caprichado podem ser ótimos recursos para isso”, sugeriu.