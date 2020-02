Verde esmeralda: a cor do ano de 2013

Verde Esmeralda: uma uma cor radiante, luxuosa, profunda e que também está associada ao bem-estar

Foto: Divulgação / Pantone

A Pantone, empresa especializada na identificação e padronização de cores para design gráfico, depois de uma longa pesquisa à procura de influências, divulgou a cor que será tendência de mercado e fonte de inspiração neste ano. A cor que invadirá o ano de 2013 é o “Verde Esmeralda” (Esmeralda 17-5641). Trata-se de uma uma cor radiante, luxuosa, profunda e que oferece diversas possibilidades de uso.

Segundo a Pantone, desde a antiguidade, esta tonalidade tem sido a cor da renovação e prosperidade – nenhuma outra cor transmite regeneração mais do que o verde. “O verde é a cor mais abundante na natureza. O olho humano vê mais verde do que qualquer outra cor no espectro”, disse Leatrice Eiseman, diretora do Pantone Color Institute.

Dentro dos ambientes, o tom é muito bem-vindo, não só em forma de plantas, que deixam os espaços mais leves e frescos, mas também em paredes, tapetes, almofadas e estofados.

Selecionamos objetos que são puro desejo, confira:

Foto: Divulgação

1. Panela Redonda, Le Creuset. R$ 536*

2. Panela Grelha Quadrad, Le Creuset.R4 439*

Foto: Divulgação

3. Minirefrigerador Olívia 50L, Adélia Works. R$ 3.850*

4. Almofada verde, Art Maison. Preço sob consulta

Foto: Divulgação

5. Cadeira, Butzke Móveis. Preço sob consulta

6. Balde para gelo, Area 61. R$ 24*

* Preços pesquisados em janeiro de 2013