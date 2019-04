Uma noiva achou um jeito bem inusitado de ir ao banheiro

O casamento é um dos dias mais especiais para algumas mulheres. Por isso é muito normal fazer um grande planejamento para que tudo ocorra da melhor maneira no grande dia.

Um dos maiores problemas que a noiva pode passar no dia do casamento é ir ao banheiro com um vestido gigantesco. É muito complicado para a mulher ter de tirar e colocar o vestido toda vez que for utilizar o banheiro.

Mas a britânica Tina pode ter salvo a vida de muitas noivas. Ela realmente pensou no problema e o resolveu com uma sacola da rede de supermercados IKEA.

A engenhoca consiste em cortar o fundo de uma sacola da IKEA. Depois disso é só entrar dentro da sacola e subi-la até a altura dos peitos. Automaticamente o vestido será levantando e a mulher poderá ir ao banheiro mais tranquila.

“Me casei há algumas semanas (em um vestido estilo sereia) e fiquei muito preocupada em relação às idas ao banheiro e não ser de me segurar. Alguém me ajudando ou assistindo eu ir ao banheiro no dia do meu casamento? Sem chances! Algumas coisas como o ajudante de banheiro existem mais são muito caras. Meu ajudante de banheiro custa cerca de 0,80 euros e eu criei um dia antes do casamento. Levou apenas 3 minutos”, disse Tina em uma publicação.

