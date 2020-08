O home office chegou de surpresa e pela primeira vez na vida de muitos profissionais por conta da pandemia do novo coronavírus. Até para os que já estavam acostumados a trabalhar um ou dois dias dentro de casa, a falta de um local destinado para as atividades profissional bateu na porta.

Puxa uma cadeira da sala um dia, senta no sofá no outro, fica perto da janela para ter mais luz de manhã. As adaptações são testadas diariamente, enquanto a coluna dá sinais dolorosos que o notebook não foi apoiado no lugar certo e a visão fica turva pela falta de iluminação durante o expediente.

Mas é possível criar um ambiente adequado com pouco espaço e peças essenciais para ter mais qualidade ao trabalhar em casa. CLAUDIA fez uma seleção de 12 itens que custam até R$190, como cadeira, mesa e luminária, para compor um home office bonito, mas principalmente aconchegante.

1- Poltrona Decorativa Para Sala E Escritório Beatriz Suede Preto| R$189,90 (compre aqui)

2- Lustre Pendente Aramado Diamante Pequeno Várias Cores Preto | R$27,39 (compre aqui)

3- Kit Office Londres Kapos Vermelho | R$41,06 (compre aqui)

4 – Relógio de parede YanQxIzbiu, números romanos grandes modernos, faça você mesmo, relógio de parede, adesivo de parede, decoração de home office – preto | R$69,72 (compre aqui)

5 – Memory Board Cubo Colmeia Quadro de Fotos Rose Gold 45x63cm | R$60,86 (compre aqui)

6 – Luminária de Mesa Pixar Articulada Home Office Escritorio Branca | R$99,90 (compre aqui)

7 – Escrivaninha para Escritório 2 Gavetas Home Office Hecol Móveis Branco | R$189,97 (compre aqui)

8- Apoio Ergonômico Office Stalo Preto | R$61,84 (compre aqui)

9 – Pendentes Duplo Aramado Diamante Pirâmide Várias Cores (Cobre) | R$170,00 (compre aqui)

10- Porta-arquivos DragonPad, prateleira de armazenamento triangular para home office, organizada, arte de ferro simples, Dourado | R$173,09 (compre aqui)

11- Cadeira Dkr Charles Eames Wood Estofada Botonê | R$179,99 (compre aqui)

12- Multivisão, NT-MULT-PR, Suporte para Notebook, Preto | R$45,90 (compre aqui)

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível se referem ao momento da publicação desta matéria. CLAUDIA não se responsabiliza pela mudança de preços.

