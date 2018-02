Como terminar um relacionamento de forma saudável

Terminar um relacionamento nunca é fácil, mesmo para quem tem certeza da decisão. No entanto, com a abordagem correta, é possível colocar o ponto final em uma história sem que fique uma enorme mágoa entre as duas partes envolvidas.

O especialista em mediação de conflitos Renato Zurlini, criador do grupo Primeiros Diálogos, ensina cinco etapas para se terminar um relacionamento de forma saudável:

1. Antes de tudo: Organize, mentalmente, o que quer falar com seu parceiro ou parceira, todas as ideias que quiser expor;

2. Seja franca e objetiva. Apesar de doloroso ver outra pessoa sofrer, o melhor é falar a verdade;

3. Argumente e justifique sua decisão;

4. Acolha o outro. Dê espaço para sua fala;

5. Caso surja uma discussão, esteja preparado para ela, mantendo a calma e demonstrando firmeza em sua decisão.