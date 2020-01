Teremos o emoji perfeito para representar as coisas ‘mixurucas’ da vida

As definições de emojis novos foram atualizadas com sucesso! Na última terça-feira (5), a empresa responsável pelos inúmeros desenhos usados nas redes sociais, a Unicode Consortium, aprovou quais serão as novidades que entrarão no catálogo de 2019. O que ninguém esperava é que um dos emojis virasse meme tão rápido por ser a representação perfeita da expressão “mixuruco”.

O que era para ser a reprodução de um beliscão – por isso o polegar e o dedo indicador próximos um do outro -, foi interpretado de uma forma totalmente diferente pela internet, que adora uma boa piada.

Os internautas enxergaram o emoji como uma ótima forma de falar sobre tudo o que está bem pequeno em suas vidas, além de substituir um meme famoso. Qual? O do “pintinho mixuruco”, usado para desbancar aquele boy que fica se gabando pelo tamanho do pênis, mas não é nada disso.

Veja a repercussão no Twitter:

A ansiedade já está grande!

sera se estou vivendo ou apenas esperando o zap liberar o emoji "que piroquinha mixuruca" pic.twitter.com/ayGejCn3DO — 𝖑𝖆𝖗𝖎𝖘𝖘𝖆 (@zjmmuch) February 6, 2019

Muitas utilidades…

Novo emoji do whatshapp Para usar: reclamar de salário

do pirú mixuruca

pedir dose de tequila

menos mana menos

minutinho, chego já pic.twitter.com/ZHQqDz8Jbm — Boneca Russa 🖤⃤ (@kellykvsf) February 6, 2019

O emoji que representa: Meu salário Meu humor Meu auto estima Minha paciência https://t.co/HADF5SaJSp — Arthur (@ruhtrakcops) February 6, 2019

Pelo visto, algumas verdades serão ditas!

desconstruindo masculinidades tóxicas c o emoji do piruzinho mixuruca https://t.co/IymY1gkDjj — pê (@penephew) February 5, 2019

Mesmo com toda a brincadeira em torno do novo emoji, a atualização das imagens também traz mais representatividade e empoderamento para as redes sociais. Serão adicionados ao catálogo casais com diferentes tipos de cabelo e tons de pele, cadeirantes e pessoas praticando linguagem de sinais, somando 72 novos emojis e 230 com as variações.

De acordo com a Unicode, as novidades estarão disponíveis a partir do dia 5 de março (já pode estrear tudo no carnaval, hein?), com o lançamento do pacote 12.0.