“Superlua de sangue de lobo”: conheça o fenômeno celeste de janeiro

Para os apaixonados em fenômenos celestes, dia 20 de janeiro será um grande momento. A data será o primeiro eclipse total da lua em 2019, segundo informações do site Gent Side.

Para completar, o fenômeno promete ser um show entre as estrelas. Entre a madrugada do dia 20 e 21 – momento em que o eclipse acontecerá – será possível ver a lua com uma coloração avermelhada. O evento raro é conhecido como “Superlua de sangue de lobo”.

O tom é resultado da interposição da Terra e o Sol, quando a Lua atravessará a sombra criada pela Terra que é projetada no espaço.

De acordo com a Nasa, o fenômeno poderá ser visto no Centro do Pacífico, na Europa, na África, nas Américas do Norte e do Sul.

O evento ocorrerá entre a madrugada do dia 20 para 21 de janeiro e terá 3 horas e 17 minutos de duração.

Leia também: Como o eclipse de 20 de janeiro vai afetar o seu signo

Siga CLAUDIA no Instagram