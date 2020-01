Slime nos cabelos e mais: 6 dicas para limpar o dia a dia das crianças

A infância é divertida, mas dá um trabalhão lidar com a sujeira que muitas das brincadeiras causam! A “praga” da vez é o slime, e antes dele as massinhas já causavam dor de cabeça, sem contar o encardido dos uniformes escolares das crianças que praticamente (ou literalmente) rolam no chão no intervalo e nas aulas de educação física e o chulé que alguns tênis ganham com o passar dos dias.

Trazemos aqui dicas para se livrar de tudo isso sem precisar jogar as roupas, tênis e móveis fora nem cortar os cabelos do seu filho ou da sua filha. Tudo bem fácil e com produtos que ou você já tem em casa ou são muito fáceis de encontrar.

Como tirar slime dos cabelos

Você vai precisar de sabão neutro e água – e paciência. Molhe bem, muito bem mesmo os cabelos da criança e passe o sabão neutro. No teste que fizemos, o sabão neutro líquido funcionou melhor que o sabão neutro em barra.

Deixe o sabão agir por uns dois minutinhos e comece a soltar o slime com um pente. Inicie pelas pontas das mechas, em um pedaço de um dedo de largura, e vá subindo de dedo em dedo até a raiz. Quando tudo tiver saído, lave os cabelos da forma de sempre e pronto. Cabelos prontos para a próxima arte!

Como tirar slime do sofá, do tapete ou do colchão

Primeiro remova o excesso de meleca com uma espátula ou um pão-duro de cozinha. Em seguida, aplique detergente líquido de lavar roupa ou de lavar louça e esfregue com uma escova de dentes. Remova os resíduos com um pano úmido e repita até não haver mais nenhum sinal de corante. Seque com secador de cabelos e está feito.

Como tirar slime das roupas

Não retire o excesso de slime do tecido: coloque MUITO vinagre sobre a roupa, espere um pouco para ele agir e então retire o excesso delicadamente. Coloque mais vinagre na região e esfregue bem, com a ajuda de uma escova de dentes. Isso não vai remover o corante – a ideia é que tire o slime sem estragar a trama do tecido.

Coloque a roupa ainda molhada de vinagre para lavar na máquina, como de costume, mas antes aplique um pouco de tira-manchas sobre o ponto de slime. Quando acabar o ciclo, não haverá vestígio do “acidente”.

Como tirar massinha de modelar das solas dos tênis das crianças

Os maiores problemas quando massinhas de modelar grudam nas solas dos tênis são: elas penetram em qualquer fresta e elas endurecem muito rápido. Então você precisará primeiro amolecê-la com água quente e depois retirá-las.

O procedimento é simples: encha um balde com água quente – não precisa ser fervendo – e mergulhe os tênis ali por cerca de dez minutos. Tire-os, não os seque e remova a massinha com a ajuda de uma espátula nas superfícies lisas e de palitos de dentes nas frestinhas. Para finalizar, esfregue toda a sola com uma escova de dentes e sabonete comum e lave os tênis como de costume.

Como tirar o cheiro de chulé dos tênis das crianças

Por falar em tênis, uma reclamação comum é o cheirinho de chulé que fica nos tênis das crianças, especialmente as que teimam em não usar meias. E muitas vezes a lavagem comum não dá conta de resolver o problema! A solução é o bicarbonato de sódio.

Espalhe bicarbonato de sódio abundantemente na parte interna dos tênis e deixe lá por pelo menos uma hora. Se conseguir deixá-los tomando um banho de sol, melhor ainda. Passado o tempo de descanso, lave os tênis como de costume.

ATENÇÃO: o chulé pode ser sinal de algum problema relacionado à sudorese excessiva ou às unhas – micose, normalmente. É bom levar a criança a uma dermatologista pediátrica para investigar se há algo além da falta de meias ocorrendo nos pés de seus pequenos.

Como tirar o encardido do uniforme escolar

Algumas crianças são mais animadas e praticamente (ou literalmente) rolam no chão na escola. Resultado: uniformes com pontos encardidos de que a lavagem da máquina, mesmo no ciclo pesado, não dá conta.

Aqui você precisará de uma mistura mágica e de tempo para a roupa ficar de molho.

A mistura mágica é de água fervendo (para cobrir a peça ou as peças), 50 gramas de sabão em pó e quatro colheres (sopa) de bicarbonato de sódio. Misture tudo em um balde ou uma bacia e mergulhe a roupa encardida ali.

O tempo de que você precisará é longo: seis horas de molho.

Quando acabar o período de descanso, lave na lavadora como de costume.