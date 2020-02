Sete passos para vencer os problemas de autoestima

Fazer atividades com amigas é fundamental para crescer na vida

Foto: Getty Images



Lamentar e se colocar para baixo são atitudes típicas de quem está com problemas de autoestima. Mude sete atitudes no seu comportamento, acredite em sua própria personalidade e sinta-se mais poderosa do que nunca:

Não lamente o tempo perdido

Não importa quanto tempo você perdeu remoendo seus problemas, é sempre tempo de recomeçar.

Viva um dia de cada vez

Solucione os problemas à medida que aparecerem para que eles não paralisem você.

Saiba que você não é a única com defeitos

Não ache que as pessoas vitoriosas que você vê na TV são perfeitas. Nada disso: elas chegaram lá porque souberam lidar com seus defeitos usando humildade e persistência.

Estude muito

Se você não é modelo ou jogadora de futebol e não nasceu rica, é somente por meio da educação que alcançará o sucesso. Quem adquire conhecimento, se sente segura e confiante.

Procure ser uma pessoa interessante

Passeie com as amigas, leia livros, vá ao cinema, jogue conversa fora… Influencie e deixe-se influenciar por esse contato com os outros para crescer na vida. E tenha amizades saudáveis. Fique ao lado das pessoas que a ajudam a ver o que você tem de melhor. Afaste-se de quem a deixa para baixo.

Anote os sonhos que deseja realizar

Depois trace metas alcançáveis para eles.

Descubra e valorize seus pontos fortes

Acredite: todas nós temos! Não lamente as perdas causadas pelos seus defeitos.